وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الإعلامية نيفين القاضي، المذيعة بالتلفزيون المصري، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة. 

وعكة صحية للإعلامية نيفين القاضي 

وكانت الإعلامية نيفين القاضي قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعت الإعلامية الشهيرة لـ العديد من الفحوصات والتحاليل. 

وأعلن أصدقاء الإعلامية الشهيرة، وقتها، تعرضها لأزمة صحية، داعين الله أن يمن عليها بالشفاء.

