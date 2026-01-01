وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

18 حجم الخط

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الإعلامية نيفين القاضي، المذيعة بالتلفزيون المصري، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة.

وكانت الإعلامية نيفين القاضي قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعت الإعلامية الشهيرة لـ العديد من الفحوصات والتحاليل.

وأعلن أصدقاء الإعلامية الشهيرة، وقتها، تعرضها لأزمة صحية، داعين الله أن يمن عليها بالشفاء.

