مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بكأس الأمم الأفريقية والدوري السعودي.

مواعيد كأس أمم إفريقيا

غينيا الاستوائية × الجزائر

6:00 مساءً بتوقيت مصر

beIN Sports MENA Max 1

السودان × بوركينا فاسو

6:00 مساءً بتوقيت مصر

beIN Sports MENA Max 2

الجابون × ساحل العاج

9:00 مساءً بتوقيت مصر

beIN Sports MENA Max 1

موزمبيق × الكاميرون

9:00 مساءً بتوقيت مصر

beIN Sports MENA Max 2

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

نيوم × الاتحاد

5:25 مساءً بتوقيت مصر

Thmanyah TV

لخلود × الهلال

7:30 مساءً بتوقيت مصر

Thmanyah TV

الشباب × القادسية

7:30 مساءً بتوقيت مصر

Thmanyah TV

