الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة بكأس الأمم الأفريقية والدوري السعودي.

مواعيد كأس أمم إفريقيا 

غينيا الاستوائية × الجزائر
6:00 مساءً بتوقيت مصر
 beIN Sports MENA Max 1

السودان × بوركينا فاسو
6:00 مساءً بتوقيت مصر 
beIN Sports MENA Max 2

الجابون × ساحل العاج
9:00 مساءً بتوقيت مصر 
beIN Sports MENA Max 1

موزمبيق × الكاميرون
9:00 مساءً بتوقيت مصر 

 beIN Sports MENA Max 2

 

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي 

نيوم × الاتحاد
5:25 مساءً بتوقيت مصر 
 Thmanyah TV

لخلود × الهلال
7:30 مساءً بتوقيت مصر 
 Thmanyah TV

الشباب × القادسية
7:30 مساءً بتوقيت مصر 
 Thmanyah TV

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كاس الأمم الإفريقية غينيا الاستوائية ديسمبر 2025 بوركينا فاسو بكأس الأمم الأفريقية

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يهاجم جبريل الرجوب بعد تصريحاته ضد أمين عمر

الزمالك ينهي اتفاقه مع طارق مصطفى لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف

اسم كبير في المجال، اتحاد الكرة يحدد هوية المدير الفني الجديد للجبلاية للاتحاد

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

رونالدو وفيليكس يعادلان رقم السومة التاريخي في الدوري السعودي

شطة: فيفا يسعى منذ سنوات أن يُفقد الكاف هويته ويريد استعمار أفريقيا مجددًا

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

بعد بيان منتصف الليل، الزمالك يحسم مصير جون إدوارد

الأكثر قراءة

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد وتشيلسي

في ذكرى ميلادها، مواقف وطنية وأعمال خيرية لأم كلثوم بعيون معاصريها وليس بحكايات فيلم "الست"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads