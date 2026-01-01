وادي دجلة يواجه الجونة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يستضيف فريق وادى دجلة نظيره الجونة، اليوم الخميس، على ستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة وادي دجلة والجونة بكأس عاصمة مصر

ومن المقرر، أن تُقام مباراة وادي دجلة والجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة والجونة

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة وادي دجلة والجونة، عبر قناة أون سبورت 2 بصوت المعلق مؤمن حسن، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

ويدخل وادى دجلة المباراة محتلا المركز الخامس ضمن المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الجونة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط. خلف المتصدر بتروجت الذي يملك تسع نقاط وحقق الفوز بالأمس على البنك الأهلي بهدفين لهدف.

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا، جرى توزيعها على 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلة.

جوائز كأس عاصمة مصر

خصصت رابطة الأندية المحترفة، جوائز مالية كبرى للبطولة، ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

