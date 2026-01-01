الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وادي دجلة يواجه الجونة في كأس عاصمة مصر

وادي دجلة،فيتو
وادي دجلة،فيتو
18 حجم الخط

يستضيف فريق وادى دجلة نظيره الجونة، اليوم الخميس، على ستاد السلام  ضمن فعاليات الجولة الرابعة من كأس عاصمة مصر

موعد مباراة وادي دجلة والجونة بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر، أن تُقام مباراة وادي دجلة والجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة والجونة

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة وادي دجلة والجونة، عبر قناة أون سبورت 2 بصوت المعلق مؤمن حسن، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

ويدخل وادى دجلة المباراة محتلا المركز الخامس ضمن المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الجونة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط. خلف المتصدر بتروجت الذي يملك تسع نقاط وحقق الفوز بالأمس على البنك الأهلي بهدفين لهدف.

 

ويشارك في بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقا، جرى توزيعها على 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلة.

جوائز كأس عاصمة مصر

خصصت رابطة الأندية المحترفة، جوائز مالية كبرى للبطولة، ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصافة على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، ويحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس عاصمة مصر طلائع الجيش كأس عاصمة كأس عاصمة مصر مباراة وادي دجلة والجونة وادي دجلة والجونة وادي دجلة مودرن سبورت

مواد متعلقة

بفريق الشباب، الزمالك يواجه الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

الأهلي يحدد عرضه الأخير لتجديد عقد أليو ديانج

الأهلي يعود للتدريبات على ملعب التتش

توروب يبلغ إدارة الأهلي بأول الراحلين، وهذا اللاعب على رأس القائمة

توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة 4 أيام من التدريبات الجماعية

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

ظروف قهرية، سر غياب مدرب تشيلسي عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

أخبار مصر: انفجارات تهز سويسرا وروسيا وإسرائيل، مفاجأة عن سعر الذهب اليوم، الآثار تطبق أول زيادة للأسعار في 2026

بصور الأقمار الصناعية، خريطة المناطق المعرضة لسقوط أمطار اليوم وموقف القاهرة

ارتفاع الأمواج يقترب من 4 أمتار، اضطراب الملاحة البحرية يضرب 9 شواطئ في البحر المتوسط

نتفليكس تطرح الحلقة الأخيرة من مسلسل "Stranger Things"

بفريق الشباب، الزمالك يواجه الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads