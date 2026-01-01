محافظ الإسماعيلية يتفقَّد مقر الوحدة المحلية لحي ثان لمتابعة سير العمل

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس ميدانيًّا، مقر الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية بشارع البحري؛ لمتابعة سير العمل داخل الحي وتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد للعاملين بالحي، وذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم، وهبة صبحي نائبي رئيس الحي.

جانب من الجولة، فيتو

بداية جولة محافظ الإسماعيلية

استهل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية جولته داخل حي ثان، بتفقد إدارات المركز التكنولوجي، الإدارة الهندسية، الكهرباء، الشئون القانونية، والمخازن؛ وذلك لمتابعة سير العمل وتقديم التهنئة بالعام الجديد للعاملين.

جانب من الجولة، فيتو

تلا ذلك، عقد اجتماع لمناقشة معدلات الأداء ونسب الإنجاز بملفات التقنين والتصالح بنطاق الحي، موقف العمالة بالحي، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي والرصف الجاري تنفيذها بنطاق الحي، مقترح تطوير وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق الحي "شارع السكة الحديد، شارع شبين"، بجانب مناقشة وضع تصور كامل لتطوير حديقة الأندلس ومحيط مسجد الصالحين.

جانب من الجولة، فيتو

واختتم "أكرم" جولته بنطاق حي ثان، بتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان إندونيسيا بشارع البحري.

تأتي تلك الجولة ضمن الجولات التي يقوم بها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية وبالمديريات الخدمية المختلفة وذلك بالتزامن مع بدء العام الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.