الزمالك يوضح حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريبات وأزمات الفريق

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بمرحلة صعبة بسبب كثرة الإصابات والإيقافات، ردًا على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة حول الفريق في الآونة الأخيرة.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يعاني من 8 إصابات دفعة واحدة، تشمل اللاعبين: عبد الله السعيد، ونبيل عماد دونجا، ومحمود جهاد، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وآدم كايد، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وبارون أوشينج، ومعظمهم في المراحل الأخيرة من التأهيل والتجهيز للتدريب الجماعي.

وأضاف أن هناك بعض الإصابات الجديدة تستلزم فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

وكشف عبد الناصر محمد عن تعرض محمود جهاد لاعب الوسط لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يفتقد الفريق لخدمات عدد آخر من اللاعبين بسبب الارتباطات الدولي والإيقافات، ويتواجد محمد صبحي، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة مع منتخب مصر المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2025، وسيف الجزيري مع منتخب تونس، وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيعود الأخير إلى القاهرة بعد حصوله على فترة راحة، إلى جانب سيف جعفر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأحمد حمدي للإيقاف الداخلي، وبالتالي يغيب 17 لاعبًا دفعة واحدة من قوام الفريق الأول.

7 لاعبين فقط في الفريق

وتابع: "وبعد احتساب ثلاثة حراس مرمى، يتبقى للفريق سبعة لاعبين فقط من قوام الفريق الأول، ومن بينهم كباتن الفريق عمر جابر ومحمود حمدي "الونش"، إلى جانب ناصر ماهر وخوان بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ، ومن المستحيل تشكيل فريق متكامل المراكز منهم، كما أنهم لم يمتعون عن التدريبات كما تردد".

وأضاف مدير الكرة أن مجلس إدارة النادي قرر بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، إراحة اللاعبين المتبقين حرصًا على سلامتهم، على الرغم من إصرارهم على المشاركة في مباريات كأس عاصمة مصر، وسيتم المشاركة بفريق كامل من قطاع الناشئين، يبدأ بمواليد 2009 حتى 2005.

وشدد عبد الناصر محمد على أن لاعبي الزمالك رجال أوفياء يتحملون المسؤولية رغم الظروف المالية الطاحنة، والجميع لديه قناعة كاملة بأن النادي لن يتخلى عن لاعبيه، ولم يحدث هذا من قبل ولن يحدث مستقبلًا رغم ما يمر به الزمالك من عثرات ويعمل مجلس الإدارة بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي على تذليل كافة صعوبات المرحلة التي يمر بها النادي.

ووجه مدير الكرة رسالة حاسمة قائلًا: "لا صحة لما يُقال عن امتناع اللاعبين عن التدريب، رجال الزمالك الأوفياء لناديهم يعبرون عن أنفسهم بكل رقي واحترام، والنادي لن ينهار كما يأمل البعض، وسيبقى بدعم جماهيره الأوفياء، وستُحل كل الأزمات بكل تأكيد".

