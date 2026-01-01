الخميس 01 يناير 2026
رياضة

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا وحتى 18 يناير الجاري.

ويعود حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بالقوة الضاربة والعناصر الاساسية أمام بنين بعد أن خاض مباراة أنجولا في ختام دور المجموعات بالبدلاء.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى «زيزو».

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

ومن المقرر أن تُذاع مباراة مصر وبنين عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدًا قناة beIN SPORTS MAX 2، كما تُنقل المباراة أيضًا عبر قناة الرياضية المغربية، في إطار التغطية الحصرية لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»


القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

منتخب بنين، فيتو
منتخب بنين، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
ترتيب مجموعة مصر، فيتو

طريق منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية 

حال تأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي، سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام الفائز من مباراة كوت ديفوار (حامل اللقب) وبوركينا فاسو.

وحال تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، سيكون أمام مواجهة قوية مع أحد منتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان.

