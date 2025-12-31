الأربعاء 31 ديسمبر 2025
موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو
يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر،   يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

 

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على استاد السلام،  ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

 يحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. المقاولون العرب - 4 نقاط
  5. غزل المحلة - 3 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

 الجدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

الأهلي الأهلي وفاركو بطولة كأس عاصمة مصر طلائع الجيش وغزل المحلة مباراة الأهلي وفاركو مباراة الاهلي القادمه مباراة النادي الأهلي المقبلة موعد مباراة الاهلي القادمة

