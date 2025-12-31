الأهلي يعود للتدريبات على ملعب التتش

18 حجم الخط

يعود لاعبو النادي الأهلي، لخوض التدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة عقب العودة من الراحة التي منحها ييس توروب المدير الفني للفريق، للاعبيه.

وقرر ييس توروب منح لاعبي الأهلي راحة 4 أيام من التدريبات الجماعية، على أن يعودوا لخوض المران على ملعب التتش بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه.

وكان لاعبو الأهلي قد خاضوا التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية على ملعب الناشئين بمدينة نصر بسبب أعمال الصيانة في ملعب التتش.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الثلاثاء على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

ويحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط.

