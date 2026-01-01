بفريق الشباب، الزمالك يواجه الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يلتقي نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الجاري.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد في كأس عاصمة مصر

ويخوض الجهاز الفني لنادي الزمالك المباراة بفريق الشباب، وجاءت قائمة شباب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005".

خط الدفاع: هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط: محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

وكلف مسئولو نادى الزمالك تامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر بعد رحيل احمد عبد الرؤوف من قيادة الابيض.

الزمالك يقبل استقالة أحمد عبد الرؤوف في بيان رسمي

جاء ذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة مع المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلي.

