توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة 4 أيام من التدريبات الجماعية

توروب،فيتو
توروب،فيتو
قرر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 4 أيام من التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

تقام مباراة النادي الأهلي المقبلة أمام فريق فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، المقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما حقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الثلاثاء على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر. 

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

ويحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط. 

وتضم المجموعة أيضا كلا من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. المقاولون العرب - 4 نقاط
  5. غزل المحلة - 3 نقاط
  6. الأهلي - 3 نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

والجدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

