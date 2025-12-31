اتحاد الكرة يهاجم جبريل الرجوب بعد تصريحاته ضد أمين عمر

18 حجم الخط

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رفضه التام لتصريحات جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بحق الحكم الدولي أمين عمر، معتبرًا أنها حملت إساءة غير مبررة لأحد أبرز حكام الكرة في الوطن العربي.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تليفزيونية، إن جبريل الرجوب أخطأ خطأً كبيرًا في حق الحكم أمين عمر، مشددًا على أن الأخير يُعد من أهم الحكام في العالم العربي، وسبق أن حصل على أعلى تقييم تحكيمي خلال بطولة كأس العرب.

وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم تحرك منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الأزمة، وذلك من خلال هاني أبو ريدة، عضو الاتحاد العربي لكرة القدم، مؤكدًا أن الاتحاد العربي أصدر بيانًا رسميًّا يدين تصريحات الرجوب بشكل واضح.

وأضاف أبو زهرة أن اتحاد الكرة المصري لن يتأخر في دعم أي عنصر من عناصر اللعبة داخل مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية لا تقبل المزايدة، وأن تصريحات جبريل الرجوب تمثل وجهة نظر فردية لا تعبر عن الموقف العام.

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة أبدى صدمته من هذه التصريحات، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يوجه رسالة دعم واضحة للحكم أمين عمر، قائلًا: «نحن نفخر بك كحكم محترم وفوق مستوى الشبهات، واتحاد الكرة يقف خلفك ويدعمك بكل قوة، ونتمنى لك التوفيق دائمًا».

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة المصرية تفخر بوجود حكم بحجم أمين عمر، لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وتمثيل مشرف للتحكيم المصري على المستويين العربي والدولي.

بيان الاتحاد السعودي

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًّا بشأن التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، على خلفية مباراة السعودية وفلسطين، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، والتي أُقيمت في قطر، وانتهت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

وخرج الرجوب بتصريحات يهاجم فيها الحكم المصري أمين عمر الذي أدار اللقاء.

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه الكامل للمسئولين عن كرة القدم الفلسطينية، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه التام لأي اتهامات تمس نزاهة منظومة التحكيم أو تسيء إلى القائمين على إدارة المباريات، داعيًا إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الرأي العام أو الخروج عن الهدف الأسمى من تنظيم البطولات العربية.

وأوضح الاتحاد السعودي أن البطولات العربية تهدف بالأساس إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء بين الشعوب العربية، وترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المبادئ وعدم الزج بالرياضة في أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل.

وفي السياق ذاته، كان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد أصدر بيانًا رسميًّا أمس الإثنين أعرب فيه عن استنكاره للتصريحات المثيرة التي صدرت عن رئيس الاتحاد الفلسطيني، والتي طالت الحكم الدولي المصري أمين عمر، الذي أدار اللقاء.

وشددت الاتحادات المعنية على أهمية احترام الحكام والقرارات التحكيمية، والالتزام بالمسارات الرسمية في حال وجود أي اعتراضات، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنافسات الرياضية وصورتها الإيجابية على الساحة العربية.

