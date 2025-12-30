آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق آرسنال أمام أستون فيلا، سلبًا دون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تُقام حاليًا على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل آرسنال ضد أستون فيلا كالتالي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: هانكابي، ويليام ساليبا، جابريل، يوريان تيمبر

خط الوسط: مورينو، مارتن زوبيميندي، مارتن أوديغارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسار، غيوكيريس.

تشكيل أستون فيلا ضد آرسنال

ويسعى آرسنال إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام أستون فيلا من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب البريميرليغ، خاصةً أن مانشستر سيتي لديه 40 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة يوم الخميس في الجولة نفسها ضد سندرلاند.



ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 42 نقطة بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

مواعيد الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي وختام الدور الأول

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

بيرنلي ضد نيوكاسل - 9:30 مساءً - ملعب تيرف مور

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

نوتنغهام ضد إيفرتون - 9:30 مساءً - ملعب سيتي غراوند

وست هام ضد برايتون - 9:30 مساءً - ملعب لندن الأولمبي

آرسنال ضد أستون فيلا - 10:15 مساءً - ملعب الإمارات

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون - 10:15 مساءً - ملعب أولد ترافورد

الخميس 1 يناير 2026



كريستال بالاس ضد فولهام - 7:30 مساءً - ملعب سيلهرست بارك

ليفربول ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب أنفيلد

برينتفورد ضد توتنهام - 10 مساءً - ملعب غريفين بارك

سندرلاند ضد مانشستر سيتي - 10 مساءً - ملعب النور

