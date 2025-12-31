آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، نجح فريق آرسنال في تحقيق الفوز أمام أستون فيلا، بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز الهدف الأول لآرسنال جابرييل دوس سانتوس مع الدقيقة 48.

وأضاف مارتن زوبيميندي الهدف الثاني 52، وعزز لياندرو تروسار الهدف الثالث مع الدقيقة 69.

واختتم جابرييل خيسوس هدف آرسنال الرابع مع الدقيقة 78.

وجاء تشكيل آرسنال ضد أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: هانكابي، ويليام ساليبا، جابريل، يوريان تيمبر.

خط الوسط: مورينو، مارتن زوبيميندي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسار، جيوكيريس.

تشكيل أستون فيلا ضد آرسنال



ويتصدر آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، حققها من 14 انتصارًا وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمتين منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.



في المقابل، يخوض أستون فيلا المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا وثلاثة تعادلات، فيما تلقى اربع هزائم من إجمالي 19 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم.

فيما يتصدر هالاند نجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو إيكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

