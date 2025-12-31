الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، نجح  فريق آرسنال في تحقيق الفوز أمام أستون فيلا، بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز الهدف الأول لآرسنال جابرييل دوس سانتوس مع الدقيقة  48.

وأضاف مارتن زوبيميندي الهدف الثاني 52، وعزز لياندرو تروسار الهدف الثالث مع الدقيقة  69.

واختتم جابرييل خيسوس هدف آرسنال الرابع مع الدقيقة 78.

 

وجاء تشكيل آرسنال ضد أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: هانكابي، ويليام ساليبا، جابريل، يوريان تيمبر.

خط الوسط: مورينو، مارتن زوبيميندي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسار، جيوكيريس.

الصورة

تشكيل أستون فيلا ضد آرسنال

الصورة


ويتصدر آرسنال  المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، حققها من 14 انتصارًا وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمتين منذ انطلاق نسخة الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.


في المقابل، يخوض أستون فيلا المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا وثلاثة تعادلات، فيما تلقى اربع هزائم من إجمالي 19 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم.

فيما يتصدر هالاند نجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19 

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف
4- هوجو إيكتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف
5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي أستون فيلا أرسنال ضد أستون فيلا ارسنال أمام أستون فيلا برينتفورد ضد توتنهام مانشستر سيتي

مواد متعلقة

شطة: فيفا يسعى منذ سنوات أن يُفقد الكاف هويته ويريد استعمار أفريقيا مجددًا

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

بعد بيان منتصف الليل، الزمالك يحسم مصير جون إدوارد

موقف عمرو ناصر وآدم كايد من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

رغم الأزمة المالية، بشرى سارة من مجلس الزمالك

وسط حضور جماهيري كبير، شاهد التدريب الأول لريال مدريد بعد عطلة الكريسماس

بعد أنباء اقتراب رحيل أحمد عبد الرؤوف، من يقود مران الزمالك اليوم؟

بقيادة عماد النحاس، موعد مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

آرسنال يسحق أستون فيلا برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

الزمالك ينهي اتفاقه مع طارق مصطفى لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اسم كبير في المجال، اتحاد الكرة يحدد هوية المدير الفني الجديد للجبلاية للاتحاد

يوم استثنائي، مواعيد جديدة لتشغيل مترو الخط الثالث في رأس السنة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في منام الرجل وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads