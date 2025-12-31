زيلينسكي يكشف دوافعه لطلب الوجود العسكري الأمريكي في أوكرانيا

18 حجم الخط

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدوافع التي تقف وراء طلبه وجود قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية، وجعلته يطلب ذلك صراحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح زيلينسكي أن كيف تُجري مناقشات مع واشنطن حول إمكانية وجود قوات أمريكية في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية، مؤكدًا أن وجود قوات أمريكية في أوكرانيا سيعزز الأمن في البلاد بشكل كبير.

وقال في محادثة عبر "واتساب" مع صحفيين: "نناقش بالطبع هذا الأمر مع الرئيس ترامب، ومع ممثلي (تحالف الراغبين) الداعم لأوكرانيا. نحن نريد ذلك... سيكون هذا موقفًا قويًّا من ناحية الضمانات الأمنية".

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، أنه وزيلينسكي "يقتربان كثيرًا، وربما كثيرًا جدًا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب رغم أن القضايا "الشائكة" الخاصة بالأراضي الأوكرانية لا تزال عالقة.

وكان ترامب أكثر حذرًا من زيلينسكي بشأن الضمانات الأمنية، لكنه قال إنهما يقتربان بنسبة 95% من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وإنه يتوقع أن تتولّى دول أوروبية "جزءًا كبيرًا" من هذه الجهود بدعم من الولايات المتحدة.

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الثلاثاء، إن السلام يمكن أن يتحقق في أوكرانيا، في غضون أسابيع، بفضل الضمانات الأمنية الأمريكية، لكن فرص النجاح لا تزال "غير مؤكدة بنسبة 100%".

وألمح توسك أيضًا إلى إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى "خط التماس" بين أوكرانيا وروسيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن هذا المقترح، مشددًا على ضرورة التطرق إلى قضية الأراضي الأوكرانية.

