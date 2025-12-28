الأحد 28 ديسمبر 2025
حملة تفتيشية لمراجعة الاستخدام الآمن للأدوية بمستشفى الصدر ببني سويف

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، مرورا تفتيشيا متخصصا على أعمال الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية بمستشفى الصدر ببني سويف، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمتابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة للمرضى. 

 

صحة بني سويف تنفذ مرورًا تفتيشيًا بمستشفى الصدر

 

جاء المرور تحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة بالمديرية، حيث يستهدف المرور التفتيشي إلى تقييم سير العمل بالصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفى، والتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة، ودعم الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية للمرضى ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة. 

وقام بتنفيذ المرور كل من الدكتورة هبة أحمد والدكتورة نورهان محمد، حيث شمل المرور متابعة أعمال الصيدلة الإكلينيكية بعدد من الأقسام الحيوية بـ مستشفى الصدر ببني سويف، وتضمنت الجولة التفقدية أقسام عناية الكبار، وعناية الأطفال، وقسم الالتهاب الرئوي، حيث تم الوقوف على آليات متابعة العلاج الدوائي للمرضى، والتأكد من تطبيق الممارسات الإكلينيكية السليمة، والتعاون بين الصيادلة الإكلينيكيين والفريق الطبي لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية وتقليل أي مخاطر دوائية محتملة.

 

مراجعة الاستخدام الآمن للأدوية والتغذية العلاجية

كما شمل المرور متابعة أعمال التغذية العلاجية بالمستشفى، حيث قامت الدكتورة مريم نبيل، منسق التغذية العلاجية، بالمرور على أقسام العناية المركزة والمطبخ المركزي، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق سياسات وإجراءات التغذية العلاجية وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة، وتم التأكد من جودة الوجبات المقدمة للمرضى، ومراعاة الاشتراطات الصحية والتغذوية التي تتناسب مع الحالات المرضية المختلفة.

 

وأكد فريق المرور أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه التغذية العلاجية في دعم الخطط العلاجية، وتحسين الحالة الصحية للمرضى، والمساهمة في تقليل مدة العلاج وفترات الإقامة بالمستشفى، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الصحية ككل.

 

ويأتي هذا المرور التفتيشي في إطار خطة مديرية الصحة ببني سويف، للمتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمختلف الأقسام الطبية والفنية بالمستشفيات، والعمل على رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

 

