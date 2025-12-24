محافظ بني سويف يوجه بتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي

18 حجم الخط

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي مديرية الزراعة بالمحافظة بالعمل على التوسع في تعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، بإعتبارها أحد الدعائم الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية في مراكز المحافظة، في إطار التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ بني سويف يناقش جهود مديرية الزراعة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضته مديرية الزراعة ببني سويف، قدمه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والذي تضمن ملخصًا للجهود والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، حيث أستعرض التقرير استمرار متابعة الزراعات الشتوية وحماية الأراضي الزراعية، إضافة إلى دعم الإنتاج الحيواني.

وأشار تقرير مديرية زراعة بني سويف، إلى أن الجهود في مجال الإنتاج الحيواني تواصلت من خلال تنفيذ معاينات ميدانية لمزارع الماشية والدواجن، إلى جانب إصدار تراخيص جديدة لمحلات الأعلاف، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمربين وتعزيز الرقابة، كما استمرت جهود متابعة المحاصيل السكرية، حيث تم زراعة نحو 33 ألفًا و266 فدانًا من بنجر السكر ضمن المساحات المتعاقد عليها للموسم القادم.

وفيما يتعلق بحماية الأراضي الزراعية، تمت إزالة 7 حالات تعدٍّ على الأراضي بمساحة فدان وقيراط، تنفيذًا لتوجيهات الدولة. كما تواصلت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية في متابعة الشكاوى، ومراجعة صرف الأسمدة والمرور على الجمعيات الزراعية لضمان التزامها بالقوانين.

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ برامج الزراعة الشتوية

كما تم تنفيذ حملات فحص ومتابعة للعديد من الزراعات، مثل الثوم والبصل والطماطم والبطاطس والقمح والبرسيم والبنجر، إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية لرفع وعي المزارعين. كذلك، استمرت أعمال متابعة الزراعات البستانية، مثل الموز، والصوب الزراعية والمشاتل، وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تم عقد اجتماع شهري مع جهات الري والصرف لمناقشة شكاوى المزارعين، إضافة إلى تطوير المساقي الخصوصية وتنظيم توزيع المياه خلال فترة السدة الشتوية.

وأختتم وكيل زراعة بني سويف، تقريره مؤكدًا أنه حتى منتصف ديسمبر الجاري، بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية نحو 103 آلاف و827 فدانًا، بينما تم صرف حوالي 11,474 طن من الأسمدة خلال الموسم الحالي.

