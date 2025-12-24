الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الزراعة، فيتو
18 حجم الخط

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي مديرية الزراعة بالمحافظة بالعمل على التوسع في تعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، بإعتبارها أحد الدعائم الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية في مراكز المحافظة، في إطار التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

محافظ بني سويف يناقش جهود مديرية الزراعة

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضته مديرية الزراعة ببني سويف، قدمه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والذي تضمن ملخصًا للجهود والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025، حيث أستعرض التقرير استمرار متابعة الزراعات الشتوية وحماية الأراضي الزراعية، إضافة إلى دعم الإنتاج الحيواني.

 

وأشار تقرير مديرية زراعة بني سويف، إلى أن الجهود في مجال الإنتاج الحيواني تواصلت من خلال تنفيذ معاينات ميدانية لمزارع الماشية والدواجن، إلى جانب إصدار تراخيص جديدة لمحلات الأعلاف، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمربين وتعزيز الرقابة، كما استمرت جهود متابعة المحاصيل السكرية، حيث تم زراعة نحو 33 ألفًا و266 فدانًا من بنجر السكر ضمن المساحات المتعاقد عليها للموسم القادم.

 

وفيما يتعلق بحماية الأراضي الزراعية، تمت إزالة 7 حالات تعدٍّ على الأراضي بمساحة فدان وقيراط، تنفيذًا لتوجيهات الدولة. كما تواصلت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية في متابعة الشكاوى، ومراجعة صرف الأسمدة والمرور على الجمعيات الزراعية لضمان التزامها بالقوانين.

 

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ برامج الزراعة الشتوية

 

كما تم تنفيذ حملات فحص ومتابعة للعديد من الزراعات، مثل الثوم والبصل والطماطم والبطاطس والقمح والبرسيم والبنجر، إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية لرفع وعي المزارعين. كذلك، استمرت أعمال متابعة الزراعات البستانية، مثل الموز، والصوب الزراعية والمشاتل، وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تم عقد اجتماع شهري مع جهات الري والصرف لمناقشة شكاوى المزارعين، إضافة إلى تطوير المساقي الخصوصية وتنظيم توزيع المياه خلال فترة السدة الشتوية.

 

وأختتم وكيل زراعة بني سويف،  تقريره مؤكدًا أنه حتى منتصف ديسمبر الجاري، بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية نحو 103 آلاف و827 فدانًا، بينما تم صرف حوالي 11,474 طن من الأسمدة خلال الموسم الحالي.

 

رقم قياسي في عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 2025

ضحايا لقمة العيش، الحزن يخيم على "ميدوم" بعد مصرع وإصابة 8 شباب في رحلتهم اليومية لمصنع الطوب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة

وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس ببا وسمسطا ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني

ضبط أدوية تأمين صحي داخل مستوصف طبي غير مرخص ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ بني سويف مديرية الزراعه مديرية الزراعة ببني سويف زراعة بني سويف حماية الأراضي الزراعية

مواد متعلقة

رقم قياسي في عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة بني سويف خلال 2025

ضحايا لقمة العيش، الحزن يخيم على "ميدوم" بعد مصرع وإصابة 8 شباب في رحلتهم اليومية لمصنع الطوب

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة نقل ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة

وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس ببا وسمسطا ببني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليًا لـ35 موظفًا على السلامة المهنية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إهناسيا بني سويف

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads