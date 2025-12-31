الزمالك ينهي اتفاقه مع طارق مصطفى لقيادة الفريق خلفا لأحمد عبد الرؤوف

18 حجم الخط

توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدير الفني السابق أحمد عبدالرؤوف، وذلك بعد حسم جميع التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وأشارت تقارير من نادي الزمالك إلى أن الاتفاق مع طارق مصطفى خلال الساعات الماضية، عقب موافقة إدارة النادي على شروطه.

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك أن استقالة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء كانت متوقعة، خاصة بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بلدية المحلة الأخيرة، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

خليفة أحمد عبد الرؤوف في الزمالك

وأكد المصدر أن المدير الفني لم يستطع تحمل الضغوطات والظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن البديل سيكون مدربا محليا، وسيتم الإعلان عنه فور إتمام التعاقد معه، ولا يوجد مجال للتعاقد مع مدرب أجنبي في ظل الظروف المالية التي يشهدها النادي حاليًّا.

وتابع المصدر إن النادي ينتظر حسم المفاوضات مع مدرب محلي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور الاتفاق معه.

رحيل أحمد عبد الرؤوف

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي.

ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع إنستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك, أغادر موقعي داخل النادي, لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته.

وأضاف: سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصًا لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف …شكرًا لكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم …شكرًا لاعبين وجهاز طبي وإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقيه. شكرًا جمهور نادي الزمالك الوفي.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري غدا الخميس،على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

