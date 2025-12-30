أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

18 حجم الخط

أمم افريقيا 2025، إنتهى الشوط الأول من مباراة بوتسوانا أمام الكونغو الديمقراطية، هدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب المدينة، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب

بدأت المباراة بسيطرة وإستحواذ من جانب منتخب الكونغو الديمقراطية، وفي أول هجمة كونغولية في الدقيقة 3 سدد فيستون ماييلي من داخل منطقة الجزاء ولكن وصلت سهلة عند الحارس قبل أن يحتسب حكم المباراة تسلل على اللاعب

وفي الدقيقة 11 يسدد ميشاك إليا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس جواتسيوني فوكو تصدى لها بثبات

في الدقيقة 31 يسفر الضغط الهجومي لمنتخب الكونغو عن الهدف الأول للفهود في مرمى بوتسوانا، سجله اللاعب ناثانايل مبوكو

الكونغو الديمقراطية، فيتو

وجاء الهدف بعدما مرر لاعب الكونغو الديمقراطية الكرة بكعب القدم إلى ناثانييل مبوكو الذي تسلمها وسدد على يسار الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول

وفي الدقيقة 41 يسجل المنتخب الكونغولي هدفه الثاني عن طريق جايل كاكوتا، من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس داخل الشباك

تشكيل منتخب بوتسوانا أمام الكونغو الديمقراطية

أعلن مورينا راموريبولي المدير الفني لمنتخب بوتسوانا تشكيل فريقه لمواجهة الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم افريقيا 2025

ترتيب بتسوانا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بالتساوي مع جمهورية الكونعو الديمقراطية ، فيما تحتل بنين المركز الثالث بثلاث نقاط أمام بوتسوانا الرابعة من دون أي نقطة.

