التأمين الصحي ببني سويف يخصص رقما على واتساب لتلقي شكاوى نقص الأدوية

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بـ محافظة بني سويف، عن تخصيص رقم هاتف (01035686244) على تطبيق واتساب لاستقبال الاستفسارات والشكاوى اليومية الخاصة بنقص الأدوية، وذلك في إطار جهود تحسين تجربة المنتفعين وتيسير حصولهم على الخدمة الدوائية.

حجز الكشف بالعيادات إليكترونيا

ويستقبل الخط الرسائل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، مع تخصيص فترة في نهاية العمل الصباحي لحجز الكشف الطبي لكبار السن من أصحاب المعاشات والأرامل، بما يهدف إلى منع التزاحم وتسهيل الإجراءات على الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تطويرية يتابعها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي شدد على أهمية مواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يتسق مع جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة.

وأكد محافظ بني سويف، خلال مناقشة تقرير فرع التأمين الصحي، الذي عرضه الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن القطاع الصحي يشهد خطوات متتابعة لتحسين الخدمة وتخفيف الأعباء عن المرضى في مختلف المراكز.

افتتاح صيدليتين جديدتين ببني سويف

وتضمن التقرير الإشارة إلى افتتاح صيدليتين جديدتين بعيادتي السلام والشاملة، بمدينة بني سويف، وهو ما يسهم في تخفيف التكدس وتوفير الأدوية بسهولة أكبر للمرضى، كما تم تعاقد الفرع مع 20 صيدليًا جديدًا لدعم الكوادر البشرية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة.

وفي إطار تعزيز البنية الطبية، تم توريد أجهزة ومعدات حديثة تشمل جهاز أوتوكلاف، وجهاز صورة الدم، وجهاز كيمياء الدم، و4 حضّانات معمل، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 760 ألف جنيه، فضلًا عن العمل على توريد 3 بروب لتشغيل خدمة الإيكو داخل عيادات التأمين الصحي لأول مرة في بني سويف.

توفير سيارة بثلاجة لحفظ الأدوية

كما وفّر فرع التأمين الصحي ببني سويف، سيارة مزودة بـ"ثلاجة" لحفظ ونقل الأدوية الحساسة مثل الأنسولين، حفاظًا على جودة سلسلة الإمداد الدوائي، إلى جانب إعادة تشغيل الصيدليات بالفترة المسائية في عيادات الشاملة والسلام وإهناسيا والواسطى وناصر، بما يتيح الخدمة الدوائية على مدار اليوم ويخفف العبء عن الفترات الصباحية.

