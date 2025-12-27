تحرير 350 محضرًا لمخالفات تموينية في حملات رقابية ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير أكثر من 350 محضرًا لمخالفات تموينية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2025، في إطار جهود الرقابة المستمرة على الأسواق والمحلات التجارية للحفاظ على حقوق وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

حملات تموينية ورقابية ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين، والذي قدمه المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، حول حملات الرقابة التي تمت بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين، الطب البيطري، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

وقد أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 350 مخالفة تموينية، شملت 219 مخالفة في المخابز البلدية، و110 مخالفات بالأسواق والمحلات العامة، إضافة إلى 9 مخالفات في مجال البدالين التموينيين، و9 جنح في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، كما تم سحب 4 عينات غذائية لتحليلها، وضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمنتجات المخالفة.

تحرير 219 محضرًا لمخالفات تموينية

في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 219 محضرًا، شملت مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن الخبز، عدم نظافة المخابز، إضافة إلى مخالفات لتصرف بعض المخابز في حصة الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء. حيث تم ضبط 811 جوال دقيق مدعوم يتم تصريفه بصورة غير قانونية.

وفي مجال الرقابة على البدالين التموينيين، تم التأكد من صرف المقررات التموينية بنسبة 100% لشهر ديسمبر، وتم تحرير 9 مخالفات ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية، كما تم ضبط 110 مخالفات بالأسواق والمحلات العامة، شملت بيع أدوية محظورة وأدوية مدرجة في الجدول، إلى جانب سلع غذائية ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

في مجال الرقابة على المواد البترولية، تم تحرير 9 مخالفات ضد بعض محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لعدم التزامهم بالأسعار المقررة والتلاعب في أسطوانات البوتاجاز.

وأكد محافظ بني سويف، على استمرار الجهود الرقابية المكثفة لضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان توفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبجودة عالية.

