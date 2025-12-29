أخبار الاقتصاد اليوم: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية.. تراجع سعر جرام الذهب.. الرقابة المالية توافق على تأسيس 7 شركات.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

شعبة الذهب: الأوقية مرشحة لبلوغ 5 آلاف دولار بالربع الأول من 2026

سعر جرام الذهب، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب شهدت خلال الأسبوع الماضي قفزة تاريخية، حيث تخطت الأوقية حاجز 4500 دولار ووصلت إلى نحو 4550 دولارًا، وهو ما انعكس على السوق المحلية بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 6 آلاف جنيه.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن التراجع الذي شهدته الأسعار اليوم يُعد حركة تصحيح طبيعية شملت جميع المعادن، مشيرًا إلى أن الذهب تراجع بنحو 4.5%، فيما انخفضت الفضة بنسبة وصلت إلى 8%، إلى جانب تراجعات متفاوتة في معادن أخرى.

وجّه رئيس شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الانخفاضات المؤقتة لا يجب أن تثير القلق، قائلًا:"ما تهزكوش التراجعات دي.. الذهب دايمًا كسبان على المدى الطويل"، مستشهدًا بتجارب سابقة حيث تراجع سعر الجرام من 4200 جنيه إلى 3200 جنيه، قبل أن يعاود الصعود ويتجاوز 5 آلاف جنيه، ما يؤكد – حسب قوله – أن الذهب يعوّض أي هبوط ويحقق مستويات أعلى لاحقًا.

2026 عام الذهب بامتياز.. وجزء أساسي من أي محفظة ادخارية

وأكد ميلاد أن الذهب يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من المحفظة الاستثمارية خلال عام 2026، باعتباره مخزنًا آمنًا للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن التوقعات تشير إلى حدوث طفرات سعرية قوية خلال الربع الأول من 2026.







تراجع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، تراجع سعر جرام الذهب، بنحو 150 جنيها خلال حركة تعاملات مساء اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.



تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6690 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5850 جنيهات للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5020 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 46840 جنيها في محلات الصاغة.

يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

الرقابة المالية: الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية لانتهاء السنة الميلادية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبار يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية، وذلك في ضوء انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2024، على أن يُستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.





الرقابة المالية توافق على تأسيس 7 شركات والترخيص بأنشطة صناديق الاستثمار العقاري

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة جرو القابضة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.



كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة تنمية للتأجير التمويلي (ايجي ليس) بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي.

وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة النيل للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة كيو ان بي المتمثلة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.







البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5٪ فقط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلى مجتمع الأعمال بشكل مهنى وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، قائلًا: «رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر».



أضاف، فى حلقة نقاشية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية: «لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللى نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة، إننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا".

أشار الوزير، إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر فى الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب معنا بقوة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.





بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين مع ‍ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على الإمدادات، بينما لا تزال هناك عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.94 في المئة إلى 61.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.12 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.⁠95 في المئة إلى 57.28 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين في المئة يوم الجمعة حيث وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح ⁠في الأفق وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المحلل في شركة «هايتونج فيوتشرز» يانغ آن «يعد استمرار التوترات الجيوسياسية هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف يانغ «شهد الشرق الأوسط أيضا اضطرابات في الآونة الأخيرة مع شن ‌السعودية غارات جوية على اليمن وتصريحات إيران بأنها في (حرب شاملة) مع ⁠الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل».

وتابع: «قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق في شأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد ⁠إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا» من ‌التوصل إلى ⁠اتفاق لإنهاء الحرب ‍في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.

وأضاف ترامب أنه سيتضح «في غضون أسابيع قليلة» ما إذا كانت المفاوضات لإنهاء الحرب ستنجح أم لا.

ومن ⁠المتوقع أن يتم تداول ‍النفط الخام ⁠في نطاق يتراوح بين 55 و60 دولارا مع ترقب الإجراءات الأميركية ضد شحنات النفط الفنزويلية وأي تداعيات محتملة للضربة العسكرية الأميركية ضد أهداف تنظيم داعش في نيجيريا التي تنتج نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.