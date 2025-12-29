تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة عالميا بسبب عمليات جني الأرباح

18 حجم الخط

شهدت أسعار المعادن الثمينة، اليوم الإثنين، تراجعًا حادًا بعد أن سجلت مستويات قياسية في جلسات سابقة، وذلك في ظل موجة بيعية قوية لجني الأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب والفضة

وكان الذهب قد لامس مستوى تاريخيا مرتفعا يوم الجمعة عند 4549.71 دولارا للأونصة، لكنه تراجع في تعاملات اليوم بنسبة 4% ليصل إلى 4346.15 دولارًا. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3%.

أما الفضة، فهوت بنسبة 8% إلى 72.20 دولارًا للأونصة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

ولم تكن بقية المعادن النفيسة بمنأى عن هذه الموجة البيعية، حيث انخفض البلاتين أكثر من 10%، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 15%.

ويرجع المحللون هذا التراجع الحاد إلى عاملين رئيسيين، الأول هو عمليات جني الأرباح المكثفة بعد مكاسب هائلة تحققت خلال العام، والثاني هو تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، خاصةً مع إشارات إيجابية من محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول احتمال التوصل إلى اتفاق سلام.

وكانت الفضة قد تفوقت في أدائها هذا العام على جميع الأصول الرئيسية تقريبا، حيث قفزت بنحو 181% مدعومةً بالطلب الصناعي والاستثماري ومحدودية المعروض.

كما صعد الذهب بنحو 72% منذ بداية 2025، مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية.

تأثير التراجع على التوقعات والترتيب العالمي

أدى هذا التحول السريع إلى انخفاض حاد في التوقعات التي كانت تتجه لوصول الفضة إلى حاجز 100 دولار، حيث انخفضت الاحتمالات المدرجة في أسواق المشتقات من 51% إلى 16% فقط.

كما فقدت الفضة مركزها كثالث أكبر أصل في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد أن تفوقت مؤقتا على شركة "آبل"، لتعود إلى المركز الرابع بقيمة سوقية تُقدر بـ 4.040 تريليون دولار.

بينما يحافظ الذهب على صدارة القائمة كأكبر أصل في العالم بقيمة سوقية هائلة تبلغ 30.276 تريليون دولار، تليه شركة "إنفيديا" في المركز الثاني.

