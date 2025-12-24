ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف تعطل الإمدادات القادمة من فنزويلا وروسيا

18 حجم الخط

سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها المحققة في الجلسة السابقة، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من فنزويلا وروسيا.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.11%، إلى 62.45 دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1%، ليصل إلى 58.46 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد صعدت بأكثر من 2% يوم الاثنين، مسجلة أقوى مكاسبها اليومية في شهرين بالنسبة لخام برنت، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر، كما ارتفعت الأسعار بأكثر من 0.5% خلال جلسة أمس الثلاثاء.

نمو الاقتصاد الأمريكي

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام، الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدعوما بقوة إنفاق المستهلكين.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي.جي»، في مذكرة إن المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت مدفوعة بالبيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث، والتي صدرت على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية، بحسب رويترز.

استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا

من جهتها، ذكرت شركة «هايتونج فيوتشرز» في تقرير أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا نتيجة استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة لدى الجانبين.

وأشار محللون إلى أن بيانات مخزونات النفط في أكبر دولة مستهلكة في العالم لم تحظَ باهتمام يُذكر من جانب الأسواق، في ظل وجود عوامل أخرى أكثر تأثيرا.

مخزونات الخام الأمريكية

وقالت مصادر في السوق لرويترز، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر، أن مخزونات النفط الخام زادت بنحو 2.39 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، مضيفة أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.09 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 685 ألف برميل، ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية يوم الاثنين المقبل، في وقت متأخر عن المعتاد، بسبب العطلات.

