مسئول أمريكي: الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة في فنزويلا

فنزويلا، قال مسؤول أمريكي لم تُكشف هويته لوكالة رويترز، إن البيت الأبيض أمر القوات العسكرية بالتركيز على فرض حصار على صادرات النفط الفنزويلي لمدة شهرين، في خطوة تستهدف زيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون اللجوء الفوري إلى العمل العسكري.

الخيارات العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا لا تزال على الطاولة

على الرغم من التركيز الحالي على الضغط الاقتصادي، أكد المسؤول الأمريكي أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وتستعد لكل الاحتمالات في حال تدهور الوضع السياسي أو الأمني داخل فنزويلا.

تشديد الحصار النفطي على فنزويلا

تركز الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي على تشديد الحصار النفطي وفرض قيود على التعاملات الاقتصادية لفنزويلا، بهدف التأثير على موارد الحكومة الفنزويلية دون إشعال صراع مباشر.

يأتي هذا التحرك في وقت حساس للأسواق النفطية العالمية، إذ قد يؤدي الحصار النفطي إلى تقليص صادرات الخام الفنزويلي، مما يرفع الضغوط على أسعار النفط ويزيد من المخاطر الاقتصادية على المنطقة بأسرها.

في وقت سابق، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو أن الولايات المتحدة تسعى لفرض حكومة تكون “دمية” بيدها، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة لن تصمد أكثر من 48 ساعة. ووصف مادورو تصريحات واشنطن حول سيطرتها على موارد فنزويلا وأراضيها بأنها ادعاءات حربية واستعمارية، مؤكدًا أن "أمريكا تسعى لتغيير النظام لفرض حكومة عميلة تسلم الدستور والسيادة وتحول البلاد إلى مستعمرة".

وأضاف أن "فنزويلا لن تُستعمر أبدًا، وستواصل تجارة جميع منتجاتها مع العالم"، مشددًا على أن البلاد حققت أعلى مستويات الوحدة الوطنية عبر احترام السيادة والاستقلال والحق في السلام والحياة. وأوضح أن الشعب والجيش متحدان لضمان حماية حقوق فنزويلا في نفطها ومعادنها، محذرًا من أن الإمبريالية تعتمد أسلوب "فرق تسد" بين فنزويلا وكولومبيا لانتهاك سيادة شعبي البلدين.

