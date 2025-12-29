إحالة البلوجر نورهان حفظي للمحكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

18 حجم الخط

أحالت النيابة العامة البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ«نورهان حفظي» إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 6 يناير 2026 لنظر أولى جلسات محاكمتها، على خلفية اتهامها بنشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع وخادش للحياء العام.

تفاصيل الاتهام

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مرئية تضمنت إيحاءات غير لائقة، تخالف المبادئ والقيم الأسرية السائدة في المجتمع المصري، وذلك بقصد تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

الأدلة الفنية

وجاء قرار الإحالة عقب ثبوت الأدلة الفنية وتقارير الفحص الرقمي، التي أكدت وجود المحتوى محل الاتهام على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهمة، بما يدعم الاتهامات المنسوبة إليها.

وعلى جانب آخر فى وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برفض دعوى شاليمار شربتلي ضد الفنانة هالة صدقي لرفعها من غير ذي صفة.

وكانت شاليمار شربتلي أقامت دعواها رقم ٥٢١٥ لسنة ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/٨/٣٠ ضد هالة صدقي، زعما منها بأنها كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية لها من أجل مشاركتها في المطعم المملوك للفنانة.

وقالت إن الفنانة هالة صدقي تمتلك كافيها ومطعما في الشيخ زايد، وأنها طلبت مشاركة الفنانة فيه وقامت بتحويل مبلغ ٢٤٨٣٤٨٠ وطلبت ندب خبير حسابي لحساب الأرباح الخاصة بالمطعم، وقدمت تحويلات بنكية منذ عامين.

محامي هالة صدقي يقدم الدفوع



وحضر المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي، ودفع بأن المدعية ليست ضمن السجل التجاري ولا علاقة لها بالمطعم، وأن المبالغ التي أرسلتها، قامت موكلته بردها لها منذ عامين بتحويلات بنكية مثبتة ومدون بالتحويلات، وأن الشركاء رفضوا جميعا مشاركتها، وكيف تختلق هذا النزاع بعد تلك الفترة والذي لا أساس له من الواقع والقانون.

