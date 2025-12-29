الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة البلوجر نورهان حفظي للمحكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

نورهان حفظي
نورهان حفظي
18 حجم الخط

أحالت النيابة العامة البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ«نورهان حفظي» إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 6 يناير 2026 لنظر أولى جلسات محاكمتها، على خلفية اتهامها بنشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع وخادش للحياء العام.

ضبط شقيقين وسيدة بالغربية بتهمة البلطجة والاعتداء على زوجين بسبب الميراث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في البحيرة والأمن يضبط طرفي الواقعة

تفاصيل الاتهام

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مرئية تضمنت إيحاءات غير لائقة، تخالف المبادئ والقيم الأسرية السائدة في المجتمع المصري، وذلك بقصد تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

الأدلة الفنية

وجاء قرار الإحالة عقب ثبوت الأدلة الفنية وتقارير الفحص الرقمي، التي أكدت وجود المحتوى محل الاتهام على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهمة، بما يدعم الاتهامات المنسوبة إليها.

 

وعلى جانب آخر فى وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برفض دعوى شاليمار شربتلي ضد الفنانة هالة صدقي لرفعها من غير ذي صفة. 

 

وكانت شاليمار شربتلي أقامت دعواها رقم  ٥٢١٥ لسنة ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/٨/٣٠ ضد هالة صدقي، زعما منها بأنها كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية لها من أجل مشاركتها في المطعم المملوك للفنانة. 

وقالت إن الفنانة هالة صدقي تمتلك كافيها ومطعما في الشيخ زايد، وأنها طلبت مشاركة الفنانة فيه وقامت بتحويل مبلغ  ٢٤٨٣٤٨٠  وطلبت ندب خبير حسابي لحساب الأرباح الخاصة بالمطعم، وقدمت تحويلات بنكية منذ عامين. 

محامي هالة صدقي يقدم الدفوع


وحضر المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي، ودفع بأن المدعية ليست ضمن السجل التجاري ولا علاقة لها بالمطعم، وأن المبالغ التي أرسلتها، قامت موكلته بردها لها منذ عامين بتحويلات بنكية مثبتة ومدون بالتحويلات، وأن الشركاء رفضوا جميعا مشاركتها، وكيف تختلق هذا النزاع بعد تلك الفترة والذي لا أساس له من الواقع والقانون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نورهان حفظي بلوجر المحكمة الإقتصادية محتوى خادش للحياء النيابة العامة جرائم الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط شقيقين وسيدة بالغربية بتهمة البلطجة والاعتداء على زوجين بسبب الميراث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في البحيرة والأمن يضبط طرفي الواقعة

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع داخل محل للملابس فى المهندسين

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

لهو الصغار يتسبب في مشاجرة بين طلاب الشرقية والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

ضبط دجال بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني في قنا

ضبط عامل مارس أعمال بلطجة وإتلاف دراجة نارية بحلوان عقب تداول فيديو

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

فرحة جماهير مصر بصدارة المجموعة في أمم إفريقيا بعد التعادل أمام أنجولا (فيديو وصور)

أول تعليق لـ ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا لـ مقر إقامة بوتين

الرقابة المالية: الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية لانتهاء السنة الميلادية

إحالة البلوجر نورهان حفظي للمحكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads