تجديد حبس متهم بتزوير الشهادات الجامعية في الجيزة

حبس المتهم
جدد قاضي معارضات الجيزة حبس متهم باصطناع وتزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

القبض على المتهم بالجيزة 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات الدراسية والترويج لبيعها مقابل مبالغ مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، بمزاولة هذا النشاط غير المشروع لتحقيق أرباح مادية. 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته عدد من المستندات والشهادات المزورة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وهاتف محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، فضلًا عن ضبط مجموعة من الأوراق والأدوات والخامات المستخدمة في أعمال التزوير.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، جدد قاضي معارضات الجيزة حبس ربة منزل وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عاما، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

جاء ذلك عقب جهود مكثفة لفرق البحث في فك لغز العثور على المجني عليه، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وتحليل التحريات، مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عاما وعشيقها، 45 عاما، في ارتكاب الجريمة.

التحقيقات مع المتهمين بقتل الزوج في الجيزة

ونجحت قوات البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما معا، حيث ارتكبوا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإخفاء معالم الواقعة.

بلاغ بمقتل عامل في الجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان. 

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليه، وكشف تورط زوجته في ارتكاب الجريمة.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهما لتقديمهما للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

