هالة صدقي بعد الحكم بحبس مساعدتها: "كنت أتمنى العقوبة تكون أكتر من كده، وعمر زهران بريء"

علقت الفنانة هالة صدقي على خبر حكم محكمة جنح الاقتصادية على مساعدتها بالحبس شهر وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف والتشهير.

الحكم بالحبس على مساعدة هالة صدقي

وكتبت هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “بالرغم أنه خبر حلو جدا ليه وكنت أتمنى العقوبة تكون أكتر من كده لواحدة ما شافت مني غير كل خير ورعاية ليها ولأختها وكنت بتعامل على أنهم ولادي وعيب أقول أتعمل لهم ايه."

وأضافت الممثلة في منشورها: “ المحزن أن نفس الناس دي تبيعك ويضحك عليهم من أعز صديقة ليه لتنفيذ مخطط وهو محاولة الشوشرة عليه واعتقدوا أنها بفلوسها هتقدر تشتري كل الناس ونسيت أن في ناس شرفاء ومحترمين وللأسف اللي كانت صديقة ستواجه نفس المصير لأني رفعت عليها نفس قضية الشغالة وهو السب والقذف والتشهير الحقيقة لا يفرقوا كتير عن بعض”.

وتابعت صدقي: “ضحكت عليها وأصبحت رد سجون ولم تنقذها نفذت المخطط وخلاص، حقيقي قصة محزنة، بعتذر أني بقحمكم في حياتي بس ده حقكم علي”.

وحرصت الفنانة على شكر المحامي شريف حافظ والذي ترافع عنها في القضية، قائلة: “وفي النهايه مايسترو القضيه المستشار شريف حافظ اللي نجح في اداره القضيه بحرفيه شديده ومواجهه كل الاعيب الممكنه في المحاكم بشكرك جدا علي دفاعك وإيمانك بالحق وانك عرفت بالقانون تتغلب علي كل التأجيلات شكرا من قلبي يا شريف”

واختتمت الفنالة هالة صدقي منشورها ب: “وما زلت أؤكد عمر زهران بريء وعمري ما أزعل على موقف أنا مؤمنة بيه لأن سؤالي قدام ربنا أهم من أي حد في الدنيا”.

