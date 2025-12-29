إحالة تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 10 متهمين باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة، للمحاكمة.

القبض على المتهمين بالجيزة

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بـ قطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط تشكيل يضم 4 ورجال و6 سيدات، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر، أثناء إجبارهم على التسول وبيع السلع في الشوارع والميادين العامة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

كما جرى تسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرته بإحدى دور الرعاية المختصة.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بكونها مختطفة من أهليتها بالقاهرة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط (سيدة وبصحبتها الطفلة – مقيمتين بدائرة قسم شرطة البساتين).

وبسؤال السيدة أفادت بأن الطفلة ابنة شقيقتها "تم ضبطها"، وتركتها شقيقتها بصحبتها للتسول، وبسؤال "والدة الطفلة" قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

