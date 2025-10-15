العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد

وقع حادث تصادم بين سيارة الفنانة هالة صدقي، وسيارة ملاكي يقودها مدير شركة بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد، نتج عنها تحطم سيارة الفنانة وإصابة سائقها، الذي تم نقله للمستشفى العام، بينما قامت الخدمات المرورية بسحب السيارتين لقسم شرطة الشيخ زايد، لتسيير الحركة المرورية فور تلقي بلاغ بالحادث.

وكشفت التحريات المبدئية التي أجراها رجال الأمن حول الواقعة، أن سائق الفنانة هالة صدقي كان يقود السيارة بمفرده وأثناء سيره فوجئ باصطدام سيارة به من الخلف عند أحد الدورانات، وأسفر الحادث عن تهشم سيارة الفنانة وإصابة السائق.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة للتحقيق.



وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتلقي العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث الشيخ زايد، بلاغًا بوجود حادث تصادم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تمتلكها الفنانة هالة صدقي بسيارة ملاكي أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

