الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد

إصابة سائق هالة صدقي
إصابة سائق هالة صدقي في حادث بالشيخ زايد، فيتو

وقع  حادث تصادم بين  سيارة الفنانة هالة صدقي، وسيارة ملاكي يقودها مدير شركة بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد، نتج عنها تحطم سيارة الفنانة وإصابة سائقها، الذي تم نقله للمستشفى العام، بينما قامت الخدمات المرورية بسحب السيارتين لقسم شرطة الشيخ زايد، لتسيير الحركة المرورية فور تلقي بلاغ بالحادث.

 وكشفت التحريات المبدئية  التي أجراها رجال الأمن حول الواقعة، أن سائق الفنانة هالة صدقي كان يقود السيارة بمفرده وأثناء سيره فوجئ باصطدام  سيارة به من الخلف عند أحد الدورانات، وأسفر الحادث عن تهشم سيارة الفنانة وإصابة السائق.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة للتحقيق.


وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بتلقي العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث الشيخ زايد، بلاغًا بوجود حادث تصادم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تمتلكها الفنانة هالة صدقي بسيارة ملاكي أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أكتوبر

المطربة رحمة عصام تتصالح مع قائد دراجة نارية اصطدم بسيارتها في الجيزة

فريق بحث لكشف ملابسات تعدي سيدة على فتاة داخل ميكروباص بالمنصورة

قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية

اتهم ابنتي عمته، تحرك أمني في واقعة منع حضور عمرو الدجوي جمعية الشركة المصرية المتحدة

قلت آسفة وحبسوني، نص أقوال الراقصة هندية في اتهامها بنشر الفسق

عمري ما شربت مخدرات ولا سجاير، مفاجأة في اعترافات طليق هدير عبد الرازق

حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة

حبس فتاة وقائد سيارة بالسلام بسبب مشاجرة على أولوية المرور

تحقيقات مع سيدة اقتحمت مدرسة بأكتوبر بعد فصل ابنها لمعاكسته زميلته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة هالة صدقي مدينة الشيخ زايد الحركة المرورية

الأكثر قراءة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية