هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية في دورته الـ22، حيث استهل الاجتماع بشكر الهيئة لدورها كخط دفاع أول في مواجهة الطوارئ والأزمات، مشيدًا بجهود أطقم الإسعاف في الاستجابة السريعة لحوادث الطرق، وكفاءتهم العالية في إنقاذ المصابين.

كما أشاد الوزير بتوسع دور الهيئة ليشمل تأمين الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها مصر.

تقديم خدمات إسعافية لائقة للمواطنين

من جانبه، وجه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشكر للدكتورخالد عبدالغفار على دعمه المتواصل للمنظومة الإسعافية وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات إسعافية لائقة للمواطنين.

وتناول الاجتماع عدة بنود رئيسية، في مقدمتها اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئة عن العام المالي 2024/2025، مع تأكيد الوزير على الاستغلال الأمثل للموارد المالية لتحسين جودة الخدمات.

كما ناقش المجلس مقترح تعديل ضوابط عودة العاملين بعد انقطاع خارج عن إرادتهم، ومقترح التأمين على حياة العاملين في حالات الوفاة المرتبطة بالعمل أو الطبيعية، أو عند بلوغ سن التقاعد، مع إجراء دراسة اكتوارية، حيث شدد الوزير على ضرورة حماية حقوق العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي.

واستعرض المجلس دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة لضمان استمراريتها بأعلى جودة، مع التأكيد على التوسع في الخدمات المجانية، خاصة إسعاف مصابي حوادث الطرق والحالات الطارئة.

كما تمت مناقشة تعديل الاشتراطات الفنية لإصدار شهادات المطابقة لسيارات الإسعاف الخاصة، وتدريب أطقمها، مع التأكيد على رقابة الوزارة المستمرة على الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات غير طارئة مثل تأمين الفعاليات، تحت إشراف الهيئة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على تغطية الطرق الرئيسية.

واختتم الوزير الاجتماع بشكر أعضاء المجلس والعاملين بالهيئة، وحثهم على مواصلة الجهود في إنقاذ الأرواح، متمنيًا السلامة للجميع.



حضر الاجتماع الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، والمستشار سامح عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، إلى جانب قيادات الهيئة: الدكتور حسن درويش، والدكتور شريف مدحت، والدكتور محمد عبدالبديع، والدكتور إيهاب عبدالمنعم.

