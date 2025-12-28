الأحد 28 ديسمبر 2025
رياضة

محمود عاشور حكمًا للـ "VAR" بمباراة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

الحكم محمود عاشور،فيتو
الحكم محمود عاشور،فيتو
كأس الأمم الأفريقية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" في لقاء منتخبي مالي وجزر القمر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

يدير المباراة الحكم التشادي الحاجي محمد أليوه، ويعاونه الحكمان المساعدان الكاميروني إلفيس نوبوي والجابوني أموس أبيجن نادونج، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.

كما يضم الطاقم محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه الليبي أحمد عبدالرازق الشلماني حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وتقام المواجهة في التاسعة مساء غد الاثنين، كما تقام في التوقيت ذاته مواجهة منتخبي المغرب وزامبيا، بالجولة الختامية في المجموعة الأولى.

وسقط منتخب المغرب، مستضيف البطولة، في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام نظيره المالي مساء الجمعة الماضي في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2025.

وحصل المنتخب المالي على نقطته الثانية في انتظار مواجهة حاسمة أمام جزر القمر في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

وبهذه النتيجة يتأخر حسم صعود المنتخب المغربي لدور الـ16 من البطولة حيث يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط بينما تأتي مالي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

وجاء ترتيب مجموعة المغرب (المجموعة الأولى) من بطولة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

 المغرب  (4 نقاط).

 مالى (نقطتين).

 زامبيا (نقطتين).

 جزر القمر (نقطة واحدة).

 

كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الافريقية بالمغرب منتخب المغرب محمود عاشور مجموعة المغرب المنتخب المالي

