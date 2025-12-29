معهد التغذية: البرتقال والفراولة والرمان كنز صحي يحمي من أمراض الشتاء

18 حجم الخط

مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، ينصح أطباء التغذية بالإكثار من تناول فواكه الشتاء، لما تحتويه من عناصر غذائية تعزز المناعة وتدعم الصحة.

وكشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد فواكه الشتاء ومنها البرتقال والفراولة والرمان.



فوائد البرتقال

وقال المعهد القومي للتغذية إن البرتقال من أبرز فواكه الشتاء، لكونه غني بفيتامين C، ويلعب دور مهم في تقوية جهاز المناعة، ومقاومة العدوى، إلى جانب تحسين الهضم وتقليل الالتهابات.

فوائد الفراولة

الفراولة



أوضح معهد التغذية أنه تتميز الفراولة باحتوائها على نسب مرتفعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تعزيز مناعة الجسم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ومقاومة تأثير الجذور الحرة.

أشار معهد التغذية إلى أن الرمان يتميز بقيمته الغذائية العالية، ويحتوي على مضادات قوية للالتهابات والأكسدة، ويسهم في تقوية المناعة، وتحسين الهضم، ودعم صحة القلب.

الرمان



أكد معهد التغذية أن إدراج فواكه الشتاء ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء بتناولها طازجة أو إضافتها للسلطات والعصائر، وسيلة طبيعية وفعالة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الموسمية، خاصة خلال فصل الشتاء.

كان قد أوضح معهد التغذية أن تحقيق التوازن الغذائي لا يتطلب تعقيدا، بل يعتمد على توفير مجموعة من العناصر الأساسية داخل الوجبات اليومية.



أشار معهد التغذية إلى أن الالتزام بهذه العناصر الثمانية يساعد الجسم على تلبية احتياجاته الحيوية، ودعم الصحة العامة على المدى الطويل وتشمل:

1- البروتين

عنصر لا غنى عنه لبناء أنسجة الجسم والعضلات والعظام ومصادره تنقسم إلى:

حيوانية: اللحوم، الأسماك، البيض، الألبان.

نباتية: العدس، الفول، الحمص، الحبوب الكاملة.

2- الكالسيوم

أساسي لصحة العظام والأسنان والوقاية من الهشاشة.

مصادره: الألبان، السبانخ، الكرنب، الخس، السمسم، اللوز، البقوليات.

3- الحديد

نقصه قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا والشعور بالإرهاق.

مصادره: اللحوم، البيض، البقوليات، الخضروات الورقية، الفواكه المجففة.

4- الزنك

يلعب دور مهم في تقوية جهاز المناعة وتسريع التئام الجروح.

مصادره: اللحوم، الأسماك، البيض، المكسرات، البذور، الحبوب الكاملة، البقوليات.

5- فيتامين (د)

يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

مصادره: التعرض المعتدل لأشعة الشمس، السردين، صفار البيض، الكبدة.

6- اليود

ضروري لعمل الغدة الدرقية وتنظيم التمثيل الغذائي.

مصادره: الملح المدعم باليود، الأسماك والمأكولات البحرية.

7- حمض الفوليك

عنصر أساسي في انقسام الخلايا وتكوين الدم، خاصة للحوامل.

مصادره: الخضروات الورقية، البقوليات، الحبوب الكاملة.

8- فيتامين (أ)

مهم لنمو العظام، تجديد الأنسجة، وتعزيز المناعة.

مصادره: الكبدة، الجزر، البطاطا الحلوة، المانجو، المشمش، السبانخ، الخضروات الورقية، البيض، ومنتجات الألبان.

