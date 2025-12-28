تريزيجيه عن مواجهة أنجولا: هدفنا التتويج بلقب أمم أفريقيا

18 حجم الخط

منتخب مصر، أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، أن منتخب أنجولا فريق قوي، مشددًا على أن منتخب مصر يخوض أي مباراة بهدف تحقيق الفوز فقط، موضحا أن الاستعداد لمواجهة أنجولا بدأ مباشرة عقب انتهاء لقاء جنوب أفريقيا، في إطار السعي لمواصلة الانتصارات.

منتخب مصر

وأضاف تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا للحديث عن مواجهة أنجولا:" إن المنتخب المصري يضم عناصر كبيرة وقادرة على تحمل المسئولية، مؤكدًا جاهزيته التامة للعب في أي مركز يحدده الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأشار تريزيجيه إلى أن تواجد بعثة المنتخب في المغرب يهدف إلى تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة ورفع اسم مصر عاليًا.

كما أشاد تريزيجيه بالجهاز الفني، مؤكدًا أن حسام حسن يُعد قدوة وأسطورة كروية لكل لاعبي المنتخب، لما يمتلكه من خبرات فنية وروح قتالية وإصرار كبير، لافتًا إلى أن وجود حسام حسن وإبراهيم حسن يمثل مكسبًا كبيرًا للمنتخب، ويمنح اللاعبين دفعة قوية، خاصة أنهما حققا العديد من الألقاب مع المنتخب ويُعدّان نموذجًا يُحتذى به.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

موعد مباراة مصر وأنجولا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، غدا الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

وتنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

تطمح الجماهير المصرية إلى رؤية منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، عبر تحقيق انتصاره الثالث على أنجولا في ختام دور المجموعات، وحصد النقطة التاسعة من أجل تعزيز الثقة والهيبة وتوجيه رسالة تحذير للمنافسين الكبار في بطولة أمم أفريقيا 2025، بأنه جاء لحصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه.

منتخب مصر يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم أفريقيا

وحسم منتخب مصر الأول لكرة القدم رسميا بطاقة التأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب أنجولا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.