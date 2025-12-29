بركان التقسيم يقترب من إثيوبيا، باحث بالشأن الأفريقي يحذر أديس أبابا من دعم انفصال إقليم أرض الصومال

18 حجم الخط

دعم إثيوبيا لانفصال أرض الصومال، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، أن إنفصال إقليم أرض الصومال سيجر الأزمات ويفتح فوهة بركان الإنفصال على إثيوبيا، حيث تقترب إثيوبيا من سيناريو انقسام يوغسلافيا، بسبب الانفصال الداخلي المتزايد الذي تعاني منه إثيوبيا في منطقة التيجراي والأمهرا، بالإضافة لحركات الأورومو في إقليم بني شنقول، الأرض التي أُقيم عليها سد النهضة.

4 أقاليم تسعى للانفصال في إثيوبيا

وفي إثيوبيا، هناك بعض الأقاليم التي تطالب بالاستقلال أو تحاول الانفصال لأسباب عرقية، تاريخية، أو اقتصادية أبرزها "تيجراي، أورومو، أمهرة، إقليم الصومال الإثيوبي".

إثيوبيا على فوهة بركان التقسيم

وأكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن مساندة إثيوبيا ودعمها لإنفصال إقليم أرض الصومال سيؤدي إلى خسارة إثيوبيا لأي دعم إفريقي، حيث إثيوبيا تدعي أنها ضد الاستعمار، لكنها بدعم إنفصال إقليم أرض الصومال فإنها تنفذ آليات الاستعمار بالتعدي على سيادة وحقوق دول إفريقيا.

دعم إقليم أرض السودان يهدد بانفصال التيجراي والأورومو عن إثيوبيا، فيتو

وقال هاني إبراهيم في تحذيره لإثيوبيا لدعمها انفصال إقليم أرض الصومال: "كان الأجدر بإثيوبيا أن تدعم سيادة الصومال، خاصة وأن إثيوبيا على فوهة بركان الانفصال، وتقترب من سيناريو يوغوسلافيا في ضوء الوضع الداخلي المتفاقم سواء في التيجراي أو الأمهرا أو ما تفعله بعض الحركات التابعة للأورومو في إقليم بني شنقول وغيره من الأقاليم الإثيوبية"

وأوضح إبراهيم الخطر الذي ستواجهه إثيوبيا بدعم إنفصال إقليم أرض الصومال: "ومن نظرة واحدة على الدستور الإثيوبي فهو يدعم تلك الفكرة الإنفصالية عن إثيوبيا، ولكن الحسابات الإثيوبية كما تعودنا منها تحاول تحقيق منفعة على المدى القصير من الأزمات دون حسابات لأثر ذلك على المدى القصير والبعيد".

موقف إثيوبيا من انفصال أرض الصومال

وأكد إبراهيم أن "الموقف الحالي لإثيوبيا، بعدم إعلان الاعتراض على مسألة أرض الصومال، يعني القبول بالصمت في إطار الأماني الإثيوبية: وجود اتفاقية سابقة تضمنت على شرط اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال قد يتم تفعيلها.. مزايا بترولية ضخمة خاصة وان الساحل الصومال يضم مخزونات ضخمة ومن يرغب في الوصول السيادي سوف يحصل أيضًا على حقوق التنقيب البحري".

الانقسامات تهدد إثيوبيا، فيتو

وقال هاني إبراهيم: "سبق لإثيوبيا توقيع اتفاقية عسكرية مع روسيا تضمنت على بنود وصفها أحد النواب في البرلمان الإثيوبي خلال مناقشة الاتفاق بأنها تؤدي إلى أزمة مع جيران إثيوبيا، وربما تكون مرتبطة بمسألة القاعدة البحرية، وأيضا العلاقة مع روسيا ربما تشهد منشآت طاقة لاحقا".

إثيوبيا تخسر الدعم الإفريقي بمساندة إنفصال أرض الصومال

أما عن موقف الولايات المتحدة من إنفصال إقليم أرض الصومال، فيقول هاني إبراهيم: "عدم معارضة الولايات المتحدة رغم تصريح ترامب، وربما محاولة الحصول على دعم أمريكي، مقابل أن تستفيد الولايات المتحدة عسكريًا من منشآت ميناء ومطار بربرة وهو أمر سبق وطرحته أرض الصومال على الولايات المتحدة".

دعم إقليم أرض الصومال يهدد إثيوبيا، فيتو

وعن طموحات إثيوبيا في أرض إريتريا، قال هاني إبراهيم:"الوصول البحري من خلال أرض الصومال لا يعني ترك الملف مع إريتريا، وميناء عصب من المنظور الإثيوبي، بل مقدمة لتفاقم الوضع، فإذا كانت إثيوبيا تحاول فرض التوتر بريًا مع أريتريا، سوف يكون لديها وصول بحري لأريتريا".

كما حذر هاني إبراهيم إثيوبيا من دعم إنفصال إقليم أرض الصومال، فقال: "ولكن في المقابل سوف تخسر إثيوبيا أي دعم إفريقي، لأنها الدولة التي تتدعي أنها ضد الاستعمار، هي فعليًا تنفذ آليات الاستعمار بالتعدي على سيادة وحقوق الدول".

