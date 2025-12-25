محمد عبد الله: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة ونقاتل من أجل كل بطولة

18 حجم الخط

عبر محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالحصول على ثقة الجهاز الفني بالمشاركة في المباريات الماضية، مؤكدًا أن الأهلي ‏يعطي فرصة كبيرة للاعبين الشباب ويعمل على تجهيزهم ليكونوا نواة لمستقبل الفريق، فيما شدد على أنه يطمح إلى الفوز مع الأهلي ‏بكل البطولات خلال الموسم الجاري.

تصريحات محمد عبد الله

تحدث عبد الله للموقع الرسمي ومنصات النادي الأهلي عن تواجده مع الفريق الأول للموسم الثالث، مؤكدًا أنه استفاد بشدة من الاحتكاك مع ‏اللاعبين الكبار، واكتسب خبرات عديدة سوف تساعده حتمًا في مسيرته القادمة.‏

‏واستهل عبد الله حديثه بهذه الكلمات وقال: «بطولة كأس عاصمة مصر تعد فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين بشكل أكبر بالمباريات، ولهذا نعمل بكل قوة على تثبيت أقدامنا وتقديم كل ما يمكن للفريق.. اللاعبون الكبار كعادتهم يقدمون لنا الدعم والمساندة ‏منذ اليوم الأول، وبالتأكيد اللعب مع الفريق الأول مختلف تمامًا عن التواجد في قطاع الناشئين ويحتاج إلى شخصية قوية، خاصة أن ‏ارتداء قميص الأهلي يفرض اختلافًا كبيرًا عن أي مكان آخر».‏

و‏أضاف: «منذ اليوم الأول في قطاع الناشئين ووصولًا إلى الفريق الأول نتعلم أن الأهلي يلعب دائمًا على الفوز فقط وحصد البطولات.. لا ‏يوجد لدينا خيار سوى تقديم كل ما لدينا بالمباريات وهو أمر يردده لنا اللاعبون الكبار خلال التدريبات، وكل مباراة تمثل لنا الكثير».‏

تجهيز قاعدة قوية من شباب الأهلي

‏وأشار محمد عبد الله: «النادي يعمل على تجهيز قاعدة قوية من الشباب ومنحها الفرصة.. على الصعيد الشخصي أنا متواجد مع الفريق الأول منذ 3 مواسم، ‏وهناك عمل مستمر معي لكي أتطور ويكون لي دور أكبر مع الفريق، أعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد ظهور مزيد ‏من الأسماء في ظل الاهتمام الكبير من جانب الجهاز الفني باللاعبين الصاعدين».‏

‏وأوضح: «تصعيدي للفريق الأول كان أسعد أيام حياتي.. كنت أتدرب بقوة مع فريق الشباب وأشارك في المباريات بحماس كبير، ومع نهاية ‏الموسم ظننت أن تصعيدي للفريق سوف يتأجل.. في طريق عودتي إلى الشرقية مسقط رأسي تلقيت اتصالًا بالعودة بعد تصعيدي ‏للتدريب مع مارسيل كولر.. كانت لحظات لا توصف من الفخر والسعادة».‏

‏وقال مهاجم الأهلي: «اللعب للفريق الأول يجعل اللاعب مطالب دائمًا بالاجتهاد والتدريب بقوة وأهتم بالوقوف على الأخطاء لتلافيها، وكل مران يمثل لي ‏تحديًا خاصًّا لتقديم أفضل ما يمكن.. أنا محظوظ للغاية لأنني أتدرب مع الجيل الحالي للأهلي والذي حقق كل البطولات الممكنة محليًّا ‏وقاريًّا، وصنع اسمًا وتاريخًا لا يضاهى.. وقد حصلت مع الفريق حتى الآن على 8 بطولات آخرها لقب كأس السوبر المصري، وأتطلع إلى ‏المزيد من الألقاب».‏

‏واختتم محمد عبد الله حديثه: «نسعى للفوز بكل البطولات مع النادي بنهاية الموسم الجاري.. لدينا طموحات كبيرة لحصد كل الألقاب، ونعلم أن الجمهور يساندنا ‏بقوة، مما يمنحنا دوافع كبيرة لتقديم كل ما يمكن لإسعادهم دائمًا». ‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.