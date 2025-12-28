أحمد فتوح يشارك أساسيا مع منتخب مصر أمام أنجولا بكأس إفريقيا

18 حجم الخط

يشارك أحمد فتوح لاعب منتخب مصر أساسيا في تشكيلة الفراعنة أمام أنجولا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن استقر على الدفع باللاعب أحمد فتوح أساسيا في مركز الظهير الأيسر أمام أنجولا، على أن يحتفظ باللاعب محمد حمدي على دكة البدلاء للحصول على قسط من الراحة، مع إمكانية الدفع به إذا استدعت ظروف المباراة.

مصطفى شوبير، فيتو

إراحة أربعة لاعبين أمام أنجولا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استبعاد أربعة لاعبين من تشكيلة منتخب مصر أمام أنجولا، ومنحهم راحة سلبية، في لقاء الفريقين غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب

اللاعبون الأربعة هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وزيزو وتريزيجيه، فيما لم يحسم حسام حسن موقفه من محمد صلاح، خاصة أن الأخير لم يطلب الحصول على راحة في المباراة المقبلة أمام أنجولا، على أن يحسم موقفه عقب مران الفريق اليوم الأحد.

مصطفى شوبير يشارك أساسيا أمام أنجولا

ومن المقرر، أن يشارك مصطفى شوبير بديلا عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل بديلا عن ياسر إبراهيم، وإمام عاشور بديلا لزيزو، وإبراهيم عادل مكان تريزيجيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.