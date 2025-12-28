الأحد 28 ديسمبر 2025
رياضة

أحمد فتوح يشارك أساسيا مع منتخب مصر أمام أنجولا بكأس إفريقيا

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو
يشارك أحمد فتوح لاعب منتخب مصر أساسيا في تشكيلة الفراعنة أمام أنجولا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن استقر على الدفع باللاعب أحمد فتوح أساسيا في مركز الظهير الأيسر أمام أنجولا، على أن يحتفظ باللاعب محمد حمدي على دكة البدلاء للحصول على قسط من الراحة، مع إمكانية الدفع به إذا استدعت ظروف المباراة.

مصطفى شوبير، فيتو
مصطفى شوبير، فيتو

إراحة أربعة لاعبين أمام أنجولا 

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استبعاد أربعة لاعبين من تشكيلة منتخب مصر أمام أنجولا، ومنحهم راحة سلبية، في لقاء الفريقين غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب 

اللاعبون الأربعة هم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وزيزو وتريزيجيه، فيما لم يحسم حسام حسن موقفه من محمد صلاح، خاصة أن الأخير لم يطلب الحصول على راحة في المباراة المقبلة أمام أنجولا، على أن يحسم موقفه عقب مران الفريق اليوم الأحد.

مصطفى شوبير يشارك أساسيا أمام أنجولا

ومن المقرر، أن يشارك مصطفى شوبير بديلا عن محمد الشناوي في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد أو محمد إسماعيل بديلا عن ياسر إبراهيم، وإمام عاشور بديلا لزيزو، وإبراهيم عادل مكان تريزيجيه. 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن احمد فتوح محمد حمدي مصطفي شوبير أنجولا محمد الشناوي

