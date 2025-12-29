الإثنين 29 ديسمبر 2025
خارج الحدود

عبد العاطي يشارك في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين بوزارة الخارجية (صور)

لجنة الاختبار الشفوي
لجنة الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين بالخارجية
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على انتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، بما يعكس مكانة الدبلوماسية المصرية العريقة وقدرتها على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في الخارج.

عبد العاطي يشارك في الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين بوزارة الخارجية
تطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية والكفاءة

وتأتي مشاركة وزير الخارجية تأكيدًا على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لعملية الاختيار، وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية والكفاءة في مراحل التقييم المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر دبلوماسية قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة، وحماية المصالح الوطنية المصرية في مختلف المحافل الدولية.

 

كفاءة الأداء الدبلوماسي المصري

وتحرص وزارة الخارجية على أن تتم الاختبارات وفق منظومة متكاملة تراعي الجوانب العلمية والعملية والشخصية للمتقدمين، بما يشمل الإلمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، والقدرة على التحليل والتواصل، وإجادة اللغات الأجنبية، بما يعزز من كفاءة الأداء الدبلوماسي المصري وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج.

