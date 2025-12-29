الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف توروب من رحيل عبد القادر وأليو ديانج عن الأهلي

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
18 حجم الخط

قال مصدر داخل النادي الاهلى إن هناك أحاديث جرت مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق للوقوف على موقفه بشأن رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق فى يناير المقبل، خاصة مع مماطلة اللاعب فى حسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أضاف المصدر أن توروب رحب برحيل عبد القادر فى يناير، مؤكدًا أنه لا يعتمد على اللاعب بشكل أساسي طوال الفترة الماضية ، بجانب إصابة اللاعب العضلية الطويلة التى حرمت الفريق من جهوده، وأبعدته عن حسابات الجهاز الفني ومن ثم لا يمانع رحيله.

 وتابع المصدر: موقف المدرب الدنماركي من أليو ديانج مختلف، حيث تمسك المدرب باستمراره لنهاية الموسم، حتي حال عدم تجديد تعاقد اللاعب لعقده، ورفض رحيله فى يناير نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده.

 

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر في بطولة كأس عاصمة مصر، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء على ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كلا من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس الاول بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الاول السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة  تأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدنماركي ييس توروب توروب مدرب الأهلي ييس توروب المدير الفني للأهلي احمد عبد القادر

مواد متعلقة

بعد وداع كأس مصر، الأهلي يعلن توقيع عقوبة مالية مضاعفة على لاعبي الفريق

مصدر بالأهلي يكشف: ماذا قال توروب عن وداع كأس مصر؟

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أحمد عبد القادر

ليلة أهلاوية ساحرة في المنصورة، أبرز نجوم الفن والرياضة في حفل زفاف أحمد عبد القادر (صور)

الأكثر قراءة

بركان التقسيم يقترب من إثيوبيا، باحث بالشأن الأفريقي يحذر أديس أبابا من دعم انفصال إقليم أرض الصومال

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الجمعية المصرية اللبنانية: استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يوفر 500 ألف فرصة عمل

هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads