موقف توروب من رحيل عبد القادر وأليو ديانج عن الأهلي

قال مصدر داخل النادي الاهلى إن هناك أحاديث جرت مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق للوقوف على موقفه بشأن رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق فى يناير المقبل، خاصة مع مماطلة اللاعب فى حسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أضاف المصدر أن توروب رحب برحيل عبد القادر فى يناير، مؤكدًا أنه لا يعتمد على اللاعب بشكل أساسي طوال الفترة الماضية ، بجانب إصابة اللاعب العضلية الطويلة التى حرمت الفريق من جهوده، وأبعدته عن حسابات الجهاز الفني ومن ثم لا يمانع رحيله.

وتابع المصدر: موقف المدرب الدنماركي من أليو ديانج مختلف، حيث تمسك المدرب باستمراره لنهاية الموسم، حتي حال عدم تجديد تعاقد اللاعب لعقده، ورفض رحيله فى يناير نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر في بطولة كأس عاصمة مصر، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء على ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كلا من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس الاول بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الاول السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة تأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

