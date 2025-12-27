الأحد 28 ديسمبر 2025
رياضة

نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور الـ16 بأمم إفريقيا

تونس ونيجيريا
تونس ونيجيريا
صعد منتخب نيجيريا إلى دور الستة عشر بعد الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في  الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف التقدم لصالح نسور نيجيريا في الدقيقة 40 بضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني سجل أوسيمين الهدف الثاني ثم لوكمان الهدف الثالث لصالح النسور إلا أن تونس عادت وسجلت هدفين عن طريق منتصر الطالبي وعلي العابدي ولكن لم يكن كافيا للتعادل.

تشكيل منتخب تونس أمام نيجيريا 

حارس المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري - منتصر الطالبي - ديلان برون - علي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حنبعل المجبري - حازم المستوري - إلياس العاشوري.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام تونس 

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أوجيلومبا، سيمي أجايي، أونيمايتشي، برايت أوسي صامويل.

خط الوسط: ويلفريد نديدي، أليكس أيووبي، أونيكا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، أكور آدامز.

ترتيب مجموعة تونس في أمم أفريقيا

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الأول برصيد 6 نقاط في صدارة المجموعة ويصعد للدور القادم بينما تجمد تونس عند 3 نقاط.

