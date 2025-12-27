أخبار مصر: قرار لمحافظ البحيرة بشأن ركوب "السيدات بالمقعد الأمامي"، موقف ترامب من "أرض الصومال"، درس من أبوريدة لمحمد هاني

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب

تنطلق اليوم السبت، عملية تصويت المصريين بالداخل، في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025.

حقوق المرأة أولوية، محافظ البحيرة تلغي قرار إدارة المواقف بـ"منع ركوب السيدات بالمقعد الأمامي"

​أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بيانًا رسميًّا أعلنت فيه الإلغاء الفوري للقرار الذي نُشر مؤخرًا عبر صفحة مشروع مجمع المواقف، والذي كان يمنع ركوب السيدات في المقاعد الأمامية لوسائل النقل العام والأجرة.

ستارمر يعلن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا ويوجه رسالة شكر للسيسي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى البلاد.

اليوم، وزير الصحة يشهد احتفالية يوم الوفاء وتكريم الفرق الطبية

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، احتفالية «يوم الوفاء»، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.

فرمها وحولها لخردة، الصور الأولى لحادث دهس قطار منوف لـ"ميكروباص"

حصلت فيتو على الصور الأولى لحادث دهس قطار منوف - بنها لميكروباص قرب محطة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

بعد خطوة نتنياهو، ترامب يحدد موقف أمريكا من الاعتراف بـ"أرض الصومال"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يتبع قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال، لكنه أشار إلى أنه سيقوم "بدراسة" مقترح نتنياهو نيابة عن الانفصاليين.

لقنه درسا لن ينساه، ماذا قال هاني أبو ريدة لـ محمد هاني بعد طرده أمام جنوب إفريقيا

كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة رد فعل أعضاء اتحاد الكرة الموجودين رفقة منتخب مصر في المغرب تجاه محمد هاني الظهير الأيمن للفراعنة، بعد طرده في مباراة جنوب إفريقيا مع نهاية الشوط الأول، ما كلف منتخب مصر خوض الشوط الثاني كاملًا إلى جانب 10 دقائق وقت بدل ضائع بعشرة لاعبين فقط.

بعد بدء زحفها على المحافظات، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت وموقف القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تقديره الإيجابي لفرص التوصل إلى اتفاق تسوية مع فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته المرتقبة لفلوريدا.

اليوم، الحكم على مها الصغير بتهمة سرقة لوحات فنانين عالميين

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على الإعلامية مها الصغير، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

ليفربول والأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ومسابقة كأس مصر والدوري الإنجليزي وعدد من الدوريات الأوروبية.

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإرسال دعم فني وفرق طوارئ لمنطقة حادث قطار منوف بنها الذي اصطدم منذ قليل بميكروباص دون وقوع إصابات.

نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)

انتقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، سلوك وتعامل قطاع من الجمهور مع حياة الفنانين وأسرهم خاصة أطفالهم، وما يتسبب به تهجم وتعدي البعض على الحالة النفسية لأولئك الأطفال.

هدية عيد الميلاد، ترامب يكشف نتائج الضربات "المدمرة" على معسكرات داعش في نيجيريا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج الضربات "المدمرة" على معسكرات داعش في نيجيريا.

لحظة اشتعال النيران في سيارتين وانفجارهما بشارع الجيش بالمنصورة (فيديو)

نشب حريق هائل في سيارتين بشارع الجيش أمام شارع الهدى والنور بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

اليوم، الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على زوجة المطرب بهاء سلطان، جيرمين الحلواني؛ لاتهامها بسب خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما.

القبض على 12 شخصا على حدود لبنان بينهم عناصر وضباط سابقون بنظام الأسد (فيديو)

قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إن وحدات حرس الحدود قبضت على 12 شخصًا على الحدود السورية اللبنانية بينهم بعض فلول الأسد.

وذكرت الدفاع السورية أن من بين من تم القبض عليهم، عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام السابق.

كأس مصر، الأهلي يخطط لقطع حرارة المصرية للاتصالات في صدام اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة مساء اليوم السبت أمام المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك بـ 4 أمراض خطرة على المدى الطويل

النوم بجانب الهاتف المحمول أو وضعه تحت الوسادة عادة يقدم عليها الكثيرون ظنًّا منهم أن هذا تصرفًا مريحًا، لسهولة الوصول إليه إلا أنه يشكل خطرًا على صحتنا.

