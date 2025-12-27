السبت 27 ديسمبر 2025
أبرزها مواجهة نيجيريا وتونس، مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية، تستأنف اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام اليوم المباريات التالية:

بنين × بوتسوانا - 2:30 ظهرا | بي إن ماكس 2

السنغال × الكونغو الديمقراطية - 5 مساء | بي إن ماكس 1

أوغندا × تنزانيا - 7:30 مساء | بي إن ماكس 2

نيجيريا × تونس - 10 مساء | بي إن ماكس 1

منتخب مصر يحسم تأهله لدور الـ16

وحسم منتخب مصر تأهله رسميا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

 وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليقود الفراعنة إلى انتصار مهم رفع رصيدهم إلى 6 نقاط، متصدرين مجموعتهم بالعلامة الكاملة، قبل خوض الجولة الأخيرة أمام منتخب أنجولا، وهو ما ضمن التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث دخل منتخب مصر اللقاء بطموح حسم التأهل مبكرا، بينما حاول منتخب جنوب أفريقيا حسم التأهل هو الآخر لكنه سقط أمام الفراعنة بهدف. 

ونجح منتخب مصر في فرض سيطرته نسبيا، خاصة في الشوط الأول، حتى تمكن محمد صلاح من افتتاح التسجيل بعد حصوله على ركلة جزاء، إثر تعرضه لضربة قوية على الوجه من أحد مدافعي منتخب “البافانا بافانا”.

وبهذا الفوز، أصبح منتخب مصر أول المنتخبات التي تضمن التأهل رسميا إلى دور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. 

