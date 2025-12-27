السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تقديره الإيجابي لفرص التوصل إلى اتفاق تسوية مع فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته المرتقبة لفلوريدا.


وقال ترامب في اتصال هاتفي مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "حسنًا، أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لذلك"، مشيرًا إلى احتمالات إبرام اتفاق تسوية خلال زيارة زيلينسكي.

وأضاف ترامب: “أعتقد أنهم ”الأوكرانيون" يريدون تحقيق ذلك الآن، وأعتقد أن روسيا تريد أيضًا ذلك. لكن في كل مرة يريد أحد الطرفين، لا يريد الآخر".

وتابع: "لقد أنهيت ثماني حروب، وهذه هي الأصعب بينها جميعًا، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من إنجازها".


من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي مع ترامب في فلوريدا يوم الأحد، وصرح ترامب بأنه سيقدم معه خطة سلام جديدة من 20 بندا. يتضمن إطار الخطة منطقة منزوعة السلاح مقترحة، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الضمانات الأمنية الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلوريدا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مان يونايتد يتقدم 1-0 على نيوكاسل في الشوط الأول

لقنه درسا لن ينساه، ماذا قال هاني أبو ريدة لـ محمد هاني بعد طرده أمام جنوب إفريقيا

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت.. تعرف عليها

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

فرمها وحولها لخردة، الصور الأولى لحادث دهس قطار منوف لـ"ميكروباص"

مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

قطار يدهس "ميكروباص" قرب محطة سرس الليان في المنوفية

والده أثار قلق محبيه بشأن حالته الصحية، سر تصدر "محمد القلاجي" مواقع التواصل الاجتماعي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

10 أدعية تقال في صلاة الفجر للفرج

مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هذا المتسابق، نتيجة الحلقة 13 من "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads