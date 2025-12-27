السبت 27 ديسمبر 2025
ليفربول والأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ومسابقة كأس مصر والدوري الإنجليزي وعدد من الدوريات الأوروبية.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية 

بنين ضد بوتسوانا - الساعة 2:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD2

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية - الساعة 5 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

أوغندا ضد تنزانيا - الساعة 7:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD2

نيجيريا ضد تونس - الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

مودرن سبورت ضد القناة - الساعة 2:30 مساء - قناة أون سبورت 2

الأهلي ضد المصرية للاتصالات - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية - الساعة 5 مساء 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدور الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي - الساعة 2:30 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

وست هام يونايتد ضد فولهام - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

أرسنال ضد برايتون - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

ليفربول ضد وولفرهامبتون - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

برينتفورد ضد بورنموث - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

بيرنلي ضد إيفرتون - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

تشيلسي ضد أستون فيلا - الساعة 7:30 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بارما ضد فيورنتينا - الساعة 1:30 مساء - قناة  stc tv

تورينو ضد كالياري - الساعة 4 مساء - قناة stc tv

ليتشي ضد كومو - الساعة 4 مساء - قناة stc tv

أودينيزي ضد لاتسيو - الساعة 7 مساء - قناة stc tv

بيزا كالتشيو ضد يوفنتوس - الساعة 9:45 مساء - قناة stc tv

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية ضد ضمك - الساعة 3 مساء - قناة ثمانية

 النصر ضد الأخدود - الساعة 4:50 مساء - قناة ثمانية

الاتحاد ضد الشباب - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية

