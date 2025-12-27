ليفربول والأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ومسابقة كأس مصر والدوري الإنجليزي وعدد من الدوريات الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية

بنين ضد بوتسوانا - الساعة 2:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD2

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية - الساعة 5 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

أوغندا ضد تنزانيا - الساعة 7:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD2

نيجيريا ضد تونس - الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

منتخب تونس، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

مودرن سبورت ضد القناة - الساعة 2:30 مساء - قناة أون سبورت 2

الأهلي ضد المصرية للاتصالات - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية - الساعة 5 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدور الإنجليزي الممتاز

نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي - الساعة 2:30 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

وست هام يونايتد ضد فولهام - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

أرسنال ضد برايتون - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

ليفربول ضد وولفرهامبتون - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

برينتفورد ضد بورنموث - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

بيرنلي ضد إيفرتون - الساعة 5 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

تشيلسي ضد أستون فيلا - الساعة 7:30 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

ليفربول، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بارما ضد فيورنتينا - الساعة 1:30 مساء - قناة stc tv

تورينو ضد كالياري - الساعة 4 مساء - قناة stc tv

ليتشي ضد كومو - الساعة 4 مساء - قناة stc tv

أودينيزي ضد لاتسيو - الساعة 7 مساء - قناة stc tv

بيزا كالتشيو ضد يوفنتوس - الساعة 9:45 مساء - قناة stc tv

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية ضد ضمك - الساعة 3 مساء - قناة ثمانية

النصر ضد الأخدود - الساعة 4:50 مساء - قناة ثمانية

الاتحاد ضد الشباب - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.