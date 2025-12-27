ستارمر يعلن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا ويوجه رسالة شكر للسيسي

18 حجم الخط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى البلاد.

وقال ستارمر، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "يسعدني عودة علاء عبدالفتاح إلى المملكة المتحدة واجتماعه بأحبائه، الذين لا شك أنهم يشعرون براحة كبيرة".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لعائلة علاء، ولكل من عمل وناضل من أجل هذه اللحظة"، وتابع: "كانت قضية علاء على رأس أولويات حكومتي منذ تولينا السلطة".

وقال: "أنا ممتن للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره بمنح العفو عن علاء".

وكذلك ذكرت والدة الناشط، ليلى سويف، عبر فيسبوك، أن عبدالفتاح وصل العاصمة البريطانية، لندن، وقالت: "الحمد لله علاء وصل لندن بالسلامة".

وأطلق سراح علاء عبد الفتاح في سبتمبر الماضي بموجب عفو رئاسي ضمن قائمة جديدة من قرارات العفو الرئاسي.

والسبت الماضي وافق النائب العام المستشار محمد شوقي، على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد وشهرته (علاء عبد الفتاح) من قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب محاميه.

