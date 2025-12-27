السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، وزير الصحة يشهد احتفالية يوم الوفاء وتكريم الفرق الطبية

د.خالد عبد الغفار،
د.خالد عبد الغفار، فيتو
18 حجم الخط

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، احتفالية «يوم الوفاء»، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.


وتأتي هذه الاحتفالية تقديرًا لجهود المخلصين من قيادات وأطقم العمل بالقطاع الصحي، وما قدموه من عطاء وإسهامات أسهمت في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 

كان قد ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم (18)، بصفته رئيسًا للمجلس، وبحضور أعضائه، لمناقشة الموضوعات التنظيمية والإدارية والفنية والمالية، في إطار تطوير المنظومة ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الهيئة، كونها عمادًا رئيسيًّا لتأهيل الكوادر الطبية ودعم التعليم والتدريب الصحي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش ملفات محورية لتطوير المنظومة التعليمية والطبية، حيث استعرض الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، بنود جدول الأعمال.

وتناول الاجتماع اعتماد حركة الترقيات لوظائف استشاري تعليمي واستشاري مساعد وزميل تعليمي وزميل مساعد بمختلف التخصصات، دعمًا للمسار الوظيفي وضمان الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب آليات تقييم الإنتاج العلمي وتشكيل اللجان العلمية بما يتوافق مع قواعد المجلس الأعلى للجامعات، واستعراض نتائج التظلمات والأحكام القضائية مع التأكيد على تنفيذها وترسيخ الشفافية.

كما بحث المجلس ملفات تنظيمية مثل نقل وتكليف الأطباء المقيمين، وتعديل قواعد الترقيات، وآليات فحص أوراق المتقدمين، لتحقيق الاستقرار الوظيفي وكفاءة توزيع الكوادر.


ونوه عبد الغفار بموافقة محافظة القاهرة على نقل تبعية مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود» إلى الهيئة، مؤكدًا الوزير أهميتها كصرح متخصص وضرورة رفع كفاءتها الفنية والإدارية لتحسين الخدمات، إلى جانب إلغاء تبعية مستشفى سوهاج التعليمي وإعادة توزيعها على جهات تابعة للوزارة.

الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن

الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية

وتناول الاجتماع قضايا مالية شملت اعتماد الحسابات الختامية لعام 2024/2025، ومقترحات تسعير الخدمات الطبية والتدريبية، وتعديل مستحقات المدربين، بهدف تحقيق التوازن المالي دون المساس بجودة الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالية يوم الوفاء الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة اكاديمية الاميرة فاطمة التعليم الطبي الاميرة فاطمة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التعليم الطبى المستمر خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مستوى الخدمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

مواد متعلقة

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف 10 إنجازات علمية مذهلة لعلاج السكر في 2025

الصحة: تبادل الخبرات مع ليبيا لمواجهة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية

هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك

خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

هل الشوفان أفضل من الخبز؟ معهد التغذية يجيب

90 % من الحالات مرتبطة بهما، معهد التغذية ينصح بخطوتين لاختفاء أعراض السكري من النوع الثاني

10 أدوية حذرت منها هيئة الدواء المصرية في ديسمبر 2025

هيئة الإسعاف تناشد أولياء الأمور: حالات اختناق الأطفال خطر قاتل يتطلب تدخلا فوريا

الأكثر قراءة

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

لقنه درسا لن ينساه، ماذا قال هاني أبو ريدة لـ محمد هاني بعد طرده أمام جنوب إفريقيا

أحمد عبد الحليم: محمد صلاح خبير والشناوي حارس منتخب مصر الأول

ليفربول والأهلي ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خبير بالشأن الإفريقى يكشف تداعيات سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي محليا وإقليميا

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، القديس لوكاس العمودي

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads