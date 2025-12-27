بعد خطوة نتنياهو، ترامب يحدد موقف أمريكا من الاعتراف بـ"أرض الصومال"

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يتبع قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال، لكنه أشار إلى أنه سيقوم "بدراسة" مقترح نتنياهو نيابة عن الانفصاليين.

موقف ترامب بالاعتراف بأرض الصومال

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سُئل ترامب عما إذا كان سيعترف بـأرض الصومال، فأجاب في البداية: "لا، ليس في هذا"، وأضاف متسائلًا: "هل يعرف أحد حقًّا ما هي أرض الصومال؟".

لكن ترامب أشار إلى أنه غير متأثر بهذا المقترح، متوقعًا أن تتركز محادثاته مع نتنياهو على قطاع غزة، حيث توسط ترامب في هدنة أكتوبر ويترأس الآن مجلس السلام المعتمد من الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذها وإعادة الإعمار.



وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لم يُعجب بعرض الانفصاليين للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، ولا بعرض أرض الصومال توفير أرض لقاعدة بحرية أمريكية قرب مضيق البحر الأحمر، ورد على سؤال بشأن القاعدة قائلًا: "أمر كبير".



وأوضح الرئيس الأمريكي: "كل شيء قيد الدراسة. سندرسه. أنا أدرس الكثير من الأمور دائمًا وأتخذ قرارات عظيمة، وتثبت صحتها لاحقًا".



وكان الجنرال داجفين أندرسون، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا، قد زار أرض الصومال الشهر الماضي، مما أعطى الأمل لدى المحليين بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وفي أغسطس الماضي، صرح ترامب بأنه يفكر في منح "أرض الصومال" اعترافًا رسميًّا، قائلًا حينها: "نحن ندرس ذلك الآن. سؤال جيد، وموضوع معقد، كما تعلمون. لكننا نعمل على ذلك الآن — أرض الصومال".

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الصومال، مما منحها شريكا جديدا مطلا على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.



ويأتي اتفاق الجمعة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل محادثاته المقررة في 29 ديسمبر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاجو، بشأن وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة والجهود الأوسع لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.



وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.