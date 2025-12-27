السبت 27 ديسمبر 2025
إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية

 شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية، نشوب حريق محدود داخل مخزن مكاتب مدرسية بمدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة القرين، دون وقوع أي إصابات بشرية.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

حريق داخل مخزن تابع لمدرسة بمدينة القرين 

وكانت غرفة عمليات محافظة الشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن تابع للمدرسة، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع البلاغ.

قوة من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي قبل امتداده إلى باقي مباني المدرسة، ما أسهم في الحد من الخسائر ومنع وقوع إصابات.

المعاينة الأولية تكشف تفاصيل الواقعة 

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات بين العاملين أو الأهالي، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

