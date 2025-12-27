حقوق المرأة أولوية، محافظ البحيرة تلغي قرار إدارة المواقف بـ"منع ركوب السيدات بالمقعد الأمامي"

18 حجم الخط

​أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بيانًا رسميًّا أعلنت فيه الإلغاء الفوري للقرار الذي نُشر مؤخرًا عبر صفحة مشروع مجمع المواقف، والذي كان يمنع ركوب السيدات في المقاعد الأمامية لوسائل النقل العام والأجرة.

​القرار الملغى

​وكانت إدارة المواقف العامة بمدينة دمنهور قد نشرت بيانًا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي استندت فيه إلى تعليمات: "منع ركوب أي فتاة أو سيدة بجانب السائق تمامًا داخل السيارات الأجرة والسرفيس وأتوبيسات النقل الداخلي والسياحة"، وزعم القرار حينها أن الهدف هو "الحفاظ على الآداب العامة وتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة".

​تصحيح المسار واحترام الدستور

​وفي استجابة سريعة، أكدت محافظ البحيرة في بيانها الجديد أن هذا القرار قد أُلغي تمامًا، مشددة على أن المرأة البحراوية تحظى بكل التقدير والاحترام، وأن المحافظة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوقها وتعزيز دورها المجتمعي بدلًا من تقييده.

​وأوضح البيان ضرورة تأكيد تقديم الخدمة لجميع المواطنين على حد سواء، دون تمييز بين رجل وامرأة في تخصيص المقاعد، والالتزام بالحقوق الدستورية للمواطنين هو الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة.

أشارت المحافظة إلى أن ما تم تداوله سابقًا لا يعكس الشيمة الغالبة على سائقي البحيرة، والذين يُعرفون بالشهامة والكفاءة وحسن التعامل.

​بيئة آمنة للجميع

​واختتمت المحافظة بيانها بتأكيد أن الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة آمنة ومحترمة للجميع، مع التركيز على الحقوق الفردية وتحقيق الصالح العام، معربة عن شكرها للمواطنين على تفهمهم وحرصهم على المصلحة العامة.

