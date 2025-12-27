اليوم، الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

18 حجم الخط

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها على زوجة المطرب بهاء سلطان، جيرمين الحلواني؛ لاتهامها بسب خالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات سابقة بينهما.

الحكم على زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها

وحضر محامي زوجة بهاء سلطان، ودفع بعدم صلة موكلته بالواقعة، حيث إنها لم تتواصل مع خالتها نهائيًّا في ذلك اليوم.

في وقت سابق، تلقى رجال مباحث الإنترنت، بلاغًا من سيدة تدعى داليا، تتهم فيه ابنة شقيقتها، بالسب والقذف على تطبيق التواصل “واتساب” بسبب خلافات سابقة بينهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق بالواقعة.

وبالفحص تبينت صحة الواقعة، وتمت إحالة البلاغ للمحاكمة، للنظر والفصل به.

بهاء سلطان يعود إلى الساحة الغنائية بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة

وفي سياق آخر، يعود النجم بهاء سلطان إلى جمهوره بعدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد آخر ألبوماته مع روتانا “رسيني”.

أغاني بهاء سلطان الجديدة

وقال ناصر بيجاتو مدير أعمال بهاء سلطان في تصريح خاص لفيتو: إن المطرب استمع إلى عدد من الأغاني الجديدة وبالفعل حصل على بعضها، وسيبدأ في تسجيلها قريبًا.

وتعاقد النجم بهاء سلطان مع المنتج حمدي بدر، لإنتاج ألبوم غنائي جديد تقرر طرحه خلال فصل الشتاء.

ويأتي التعاون عقب نجاح بهاء سلطان في عدد من الأعمال التي قدمت للسينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية، ومنها "براحة يا شيخة" من فيلم "المطاريد" و"أنا من غيرك" و"حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان".

وارتبط الجمهور بأغنيات النجم بهاء سلطان الذي قدمها مؤخرا، وحققت ملايين المشاهدات، خاصة أنها اشتركت في اختيار الكلمات المميزة التي علقت في أذهان الجمهور والألحان والتوزيع أيضا.

ويشهد الألبوم الجديد تقديم ألوان غنائية مختلفة، كما يتعاون بهاء مع أهم صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين لإنتاج ألبوم جديد بمستوى مختلف.

