نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)

بعد واقعة الفنانة ريهام عبد الغفور، انتقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، سلوك وتعامل قطاع من الجمهور مع حياة الفنانين وأسرهم خاصة أطفالهم، وما يتسبب به تهجم وتعدي البعض على الحالة النفسية لأولئك الأطفال.

وقالت في لقاء بقناة "الجديد" اللبنانية، إن التنمر والتعليقات السلبية لم تؤثر فيها وحدها، بل امتدت لتطال ابنتها، مشيرة إلى أن "أبناء النجوم يدفعون ثمن أعمالهم".

انفعال ابنة نيكول سابا بسبب تعليقات مسيئة بحقها.. سر تكشفه لأول مرة " ولادنا بيدفعوا ثمن شغلنا"#المؤثر_الحقيقي #الجديد

لمشاهدة الحلقة الكاملة: https://t.co/Evkdq7lUZT pic.twitter.com/Ba7AJvwFnd December 26, 2025

واستشهدت الفنانة اللبنانية بما تواجهه ابنتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من تنمر وتعليمات سلبية توجه لها، وهو ما أثر في حالتها النفسية ودفعها للتساؤل عن سبب هذه السلوكيات المرضية.

وكشفت نيكول سابا، أن ابنتها لها ميول فنية تأخذها نحو عالم الغناء أكثر من التمثيل.

