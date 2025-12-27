السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو
18 حجم الخط

بعد واقعة الفنانة ريهام عبد الغفور، انتقدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، سلوك وتعامل قطاع من الجمهور مع حياة الفنانين وأسرهم خاصة أطفالهم، وما يتسبب به تهجم وتعدي البعض على الحالة النفسية لأولئك الأطفال.

وقالت في لقاء بقناة "الجديد" اللبنانية، إن التنمر والتعليقات السلبية لم تؤثر فيها وحدها، بل امتدت لتطال ابنتها، مشيرة إلى أن "أبناء النجوم يدفعون ثمن أعمالهم".

واستشهدت الفنانة اللبنانية بما تواجهه ابنتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من تنمر وتعليمات سلبية توجه لها، وهو ما أثر في حالتها النفسية ودفعها للتساؤل عن سبب هذه السلوكيات المرضية.

وكشفت نيكول سابا، أن ابنتها لها ميول فنية تأخذها نحو عالم الغناء أكثر من التمثيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة اللبنانية نيكول سابا الفنانة ريهام بعد الغفور حياة الفنانين الحالة النفسية قناة الجديد اللبنانية السلوكيات المرضية

الأكثر قراءة

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، عقوبة التصويت دون وجه حق بالانتخابات

بعد بدء زحفها على المحافظات، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت وموقف القاهرة

نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)

بعد حسم التأهل، تفاصيل مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة أنجولا

70 مرشحا يتنافسون على 35 مقعدا في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

أحمد عبد الحليم: محمد صلاح خبير والشناوي حارس منتخب مصر الأول

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads